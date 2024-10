Baseball: i Los Angeles Dodgers vicino le World Series! Yankees battuti in gara-5

L’ottava meraviglia dei Los Angeles Dodgers. La squadra di Los Angeles ha vinto le World Series 2024 di baseball, ovvero le finali del massimo campionato MLB, imponendosi di misura in gara-5 per 7-6 e chiudendo così la serie sul 4-1 contro i New York Yankees.

Un successo complessivo netto quello della formazione della West Coast, apparsa molto più dominante rispetto agli avversari e in questa ultima occasione capace di ribaltare una situazione iniziale molto complessa. Sono infatti gli Yankees ad iniziare meglio, marcando subito tre punti nel primo inning sfruttando un fuoricampo di Aaron Judge e di Jazz Chisholm.

Gli Yankees aumentano poi il vantaggio di due unità nella terza ripresa, sfruttando ancora un home rum, stavolta messo a referto da Giancarlo Stanton, portando il parziale sul 5-0.

La risposta dei Dodgers arriva nel quinto inning. Grazie a un singolo di Freedie Freeman la squadra timbra tre sigilli ed accorcia le distanze, pareggiando i conti subito dopo con un doppio di Teoscar Hernandez.

Gli Yankees non ci stanno e, nella settima ripresa, vanno ancora avanti con uno strike-out, prima di subire una nuova rimonta, stavolta definitiva. Nell’inning successivo infatti un sacrificio di Gavin Lux regala a Los Angeles il pareggio, preludio del colpo del ko messo a referto da un altro sacrificio, stavolta di Mooke Betts, che chiude definitivamente i conti. E’ festa a L.A