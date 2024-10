ATP Vienna, i precedenti tra Musetti e Zverev: bilancio in parità, l’azzurro l’ultimo a sorridere

Lorenzo Musetti è ai quarti di finale di Vienna senza giocare. Il ragazzo di Carrara ha usufruito del ritiro di Gael Monfils e raggiunge per la decima volta in stagione un piazzamento tra i migliori otto di un torneo, comprendendo anche le Olimpiadi e i due tornei Challenger disputati. Per lui ora Alexander Zverev, prima testa di serie del seeding.

Fino ad ora per il tedesco un cammino abbastanza semplice: al debutto ha lasciato solo quattro giochi alla wild card casalinga Joel Josef Schwaerzler, mentre nella partita successiva giocata quest’oggi ha ben gestito il suo vantaggio tecnico con Marcos Giron, arrivando senza particolari patemi alla partita contro l’azzurro, con cui ha un successo e una sconfitta nel proprio storico, entrambi su terra rossa.

Il primo match tra i due risale al Masters1000 di Madrid del 2022. Una partita che durò meno del previsto: il tedesco vinse il primo set per 6-3 e poi non dovette più faticare, poiché il Muso fu costretto al ritiro a causa di un risentimento muscolare al quadricipite della coscia destra. Due anni dopo Lorenzo ha avuto una gustosissima rivincita ai quarti di finale delle ultime Olimpiadi, trionfando con un doppio 7-5.

Bilancio dunque in parità tra i due, con l’azzurro che potrebbe sfruttare l’onda lunga dell’ultimo confronto tra i due per poter avere un piccolo vantaggio psicologico. Quella che vedremo nel centrale dell’impianto austriaco però sarà una partita per palati davvero fini.