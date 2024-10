ATP Stoccolma 2024, Sonego e Darderi sconfitti in doppio dai polacchi Nys/Zielinski

Si ferma subito al primo turno il cammino di Lorenzo Sonego e Luciano Darderi nel tabellone di doppio del torneo ATP di Stoccolma. La coppia italiana è stata sconfitta da quella polacca composta da Hugo Nys e Jan Zielinski, seconde teste di serie, in due set con il punteggio di 6-4 6-4 dopo un’ora e dieci minuti di gioco.

Gli azzurri hanno avuto un rendimento migliore con la seconda di servizio, vincendo il 71% dei punti con questo colpo, rispetto al 63% con la prima. La coppia italiana ha concesso inoltre nove palle break, mentre sono due quelle avute a favore, ma entrambe annullate dai polacchi.

Un primo set subito indirizzato in favore quasi subito in favore di Nys/Zielinski, che si sono procurati due palle break nel terzo game, strappando il servizio agli azzurri. Sonego/Darderi hanno avuto una sola occasione nel decimo gioco, arrivando a giocarsi il punto secco, che valeva sia come set point sia come palla break. Un punto vinto dai polacchi, che si sono presi così il primo set per 6-4.

Anche il secondo set ha preso subito la strada di Nys/Zielinski, con il break in apertura. I due polacchi hanno poi annullato una palla break nel punto secco del quarto gioco. Sonego e Darderi sono rimasti in partita annullando due palle break nel settimo gioco e ben quattro match point nel nono game (recupero da 0-40). Nys/Zielinski, però, hanno poi chiuso il loro favore ancora per 6-4.