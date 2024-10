ATP Shanghai, Taylor Fritz supera Goffin e va in semifinale

Un match in assoluta scioltezza per Taylor Fritz. Il tennista statunitense è il terzo semifinalista del Masters1000 di Shanghai, mostrando tutta la sua superiorità rispetto a David Goffin, sorpresa di questa settimana: ci vogliono 75 minuti e un 6-3 6-4 al numero 7 al mondo per regolare l’avversario e attendere con buona probabilità Novak Djokovic, che se la vedrà più tardi con il ceco Jakub Mensik.

L’avvio di Fritz è subito bruciante. Alla prima occasione arriva il break che lo porta a condurre il primo set, anche se dall’altra parte il belga non è per niente domo. Ha tanta fiducia da trovare nel quinto gioco il break che lo riporta in equilibrio, ma lo statunitense è bravo a dimenticarsi lo scivolone per poi strappare nuovamente il servizio in maniera immediata. Il settimo giocatore al mondo annulla un’altra possibilità al suo avversario, per poi mandare la frazione in porto.

Più lineare invece la seconda frazione. Fritz passa a condurre la contesa nel terzo gioco, facendo fruttare la sua spinta in risposta. Lo statunitense non si fa mancare un momento critico nel sesto gioco, quando deve fare i salti mortali per rimettersi in piedi da 15-40, ma da lì riesce a tenere a bada il suo avversario, chiudendo la partita con il proprio servizio, al quarto match point dopo i tre non sfruttati nel gioco precedente.

Giornata da 10 ace per Taylor Fritz, che ottiene numeri discreti ma non mastodontici, da 23 vincenti e 11 errori rispetto al 12/16 di Goffin. Sorprende il numero dei punti a rete, 10/11; tanto per uno non proprio abituato a pestare quelle zone di campo.