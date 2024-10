ATP Shanghai, Sinner-Medvedev capitolo 14. Machac per Alcaraz, Bolelli e Vavassori fanno le prove per la Davis

A Shanghai si è tornati ‘on pace’. La pioggia degli scorsi giorni aveva un po’ stravolto i piani degli organizzatori, ma alla fine si ci è messi in linea di galleggiamento; domani si comincerà con i quarti di finale. Saranno quelli della parte alta ad aprire le contese, e dunque sarà subito il turno di Jannik Sinner.

Il numero 1 al mondo sarà attore protagonista di una nuova puntata della telenovela con Daniil Medvedev. Una storia particolare tra i due, con una rivalità prima a senso unico in favore del russo ma che da un anno ha avuto una netta inversione a U, con sei vittorie del ragazzo di Sesto Pusteria in sette occasioni. Per Jannik, magari non al meglio ma con una capacità di tirare fuori tutto quando conta, ci sarà l’occasione per portarsi in pari negli scontri diretti e ottenere l’ennesima semifinale del suo 2024.

In cui potrebbe incrociare nuovamente Carlos Alcaraz. Un cammino solido fino ad ora per l’iberico, che nonostante tutto ha messo a tacere l’esuberanza di Gael Monfils senza complicarsi troppo la vita. Per lui ci sarà Tomas Machac, a poco meno di un mese di distanza dall’ultima volta: il ceco si fece valere con un gran primo set in Coppa Davis, per poi perdere slancio nel secondo e ritirarsi per un problema fisico.

Spazio italiano anche nel doppio: il quarto match del centrale vedrà nuovamente impegnati Simone Bolelli e Andrea Vavassori, già certi di un posto alle Finals. Per loro un possibile antipasto di Davis con gli argentini Maximo Gonzalez ed Andres Molteni, prendendo magari le misure in vista di un incrocio potenzialmente cruciale per difendere l’insalatiera…