ATP Shanghai, Simone Bolelli e Andrea Vavassori eliminati ai quarti di finale da Gonzalez e Molteni

Si interrompe ai quarti di finale l’avventura di Simone Bolelli e Andrea Vavassori al Masters 1000 di Shanghai 2024, dopo aver festeggiato ieri la certezza aritmetica della qualificazione alle ATP Finals di Torino. La formazione azzurra ha avuto la peggio contro i veterani argentini Maximo Gonzalez e Andres Molteni con un duplice 6-4 in un’ora e 17 minuti di gioco.

Avvio in salita per la coppia italiana, che subisce il break di Gonzalez/Molteni nel game inaugurale facendosi rimontare da 40-30. Gli azzurri si procurano subito una chance per il contro break, ma il deciding point sorride nuovamente agli argentini che si portano sul 2-0.

Il binomio sudamericano è micidiale sul 40-40 e si salva anche nel quarto gioco al deciding point, confermando il break di vantaggio e non concedendo ulteriori possibilità a Bolelli/Vavassori che devono cedere così il primo set per 6-4.

Stesso copione anche nella seconda frazione, con il duo argentino che strappa subito il servizio alla coppia italiana facendo corsa di testa per tutto il secondo set e non rischiando più di tanto in battuta. In realtà sono Bolelli e Vavassori a cancellare cinque palle break complessive per restare in scia nel punteggio, ma Gonzalez e Molteni non tremano nel finale e chiudono i conti con un altro 6-4.