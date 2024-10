ATP Shanghai, si gioca su campi di ‘emergenza’ indoor: scenario surreale per un Masters 1000

Uno scenario surreale. Situazione di autentica emergenza a Shanghai, sede del Masters1000 in Cina che chiuderà lo swing asiatico. L’essenza “outdoor” dell’evento è stata da giorni messa in discussione dai capricci di Giove Pluvio. La pioggia, infatti, continua a cadere interrottamente e a far sentire la sua presenza. La conseguenza è stata quella che il programma di incontri si sia potuto completare solo sul campo principale.

La struttura in questione, infatti, è dotata del tetto e quindi ha permesso ai tennisti impegnati nell’impianto di portare a compimento i propri match. Tra questi abbiamo i giocatori più forti del mondo, ovvero Jannik Sinner, Carlos Alcaraz e Daniil Medvedev. Per il resto della truppa, il discorso è stato diverso.

Visto il persistere delle condizioni sfavorevoli, l’organizzazione ha deciso quest’oggi di disputare quattro incontro in campi secondari indoor al fine di snellire uno schedule a dir poco saturo. Partite, tra cui quella tra Lorenzo Musetti e David Goffin, che si sono tenute in strutture non esaltanti e con deficienze di vario genere.

In questo contesto, desta sensazione che si parli di partite di un torneo di questa tipologia. Legato a questo aspetto, anche il fatto che in un periodo dell’anno come questo sia complicato pensare di disputare un torneo prettamente all’aperto.

Di seguito la programmazione indoor nei campi secondari e alcune immagini:

INDOOR A1 – Inizio dalle 07.00 italiane

R. Safiullin vs A. Bublik [23]

A seguire

M. Giron vs K. Khachanov [24]

INDOOR A3 – Inizio dalle 07.00 italiane

J. Thompson [26] vs T. Griekspoor

A seguire

L. Musetti [15] vs D. Goffin

After all the mess I’m seated for Karen pic.twitter.com/ShmPxa8Xgp — Maиko (@7Ghostworld) October 7, 2024

The constant sound of rallies and roar from Tallon and Thompson. pic.twitter.com/lnSzpmaMjK — Maиko (@7Ghostworld) October 7, 2024

Finally they set the players name and score on manual scoreboard pic.twitter.com/Wf2njw09Wq — Maиko (@7Ghostworld) October 7, 2024