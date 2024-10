ATP Shanghai, Jannik Sinner si allena prima della semifinale: il n.1 del mondo lavora sul gioco a rete

Jannik Sinner inizierà a partire dalle 10.30 la propria sfida sul campo centrale di Shanghai (Cina). Il n.1 del mondo affronterà il ceco Tomas Machac, nella semifinale del Masters1000 asiatico. Una sfida in cui il pusterese è favorito, vista la sua esperienza in tornei di alto livello, ma il ceco sta esprimendo un tennis di altissimo livello e non va affatto sottovalutato.

Lo può ben dire Carlos Alcaraz. Lo spagnolo (n.2 del mondo) è stato piegato in due set dalla verve di Machac nei quarti di finale, quando tutti gli addetti ai lavori si aspettavano il remake della sfida finale di Pechino tra Carlitos e Jannik. Non è andata così e quindi spetterà a Sinner porre fine all’avventura magica in questo torneo della testa di serie n.30.

I due si sono confrontati in una sola circostanza, ma è recentissima. Il riferimento è al Masters1000 di Miami, a livello di quarti di finale. L’azzurro regolò il ceco con il punteggio di 6-4 6-2, ma sono passati dei mesi e l’evoluzione di Machac è tale che fare un raffronto con quella partita può essere fuorviante. A questo proposito, grandi i miglioramenti dal lato del dritto di Tomas.

Il nostro portacolori, sempre molto meticoloso nel suo avvicinamento al match, si è allenato nella mattinata asiatica sul campo centrale proprio per sondare le condizioni della superficie e fare dei lavori nello specifico. In particolare, l’attenzione di Sinner si è concentrata sul gioco a rete, facendo pensare che questa variazione di “spartito” possa essere proposta in partita.

VIDEO ALLENAMENTO SINNER A SHANGHAI