ATP Shanghai, Carlos Alcaraz si prende la rivincita e batte Gael Monfils in due set

Jannik Sinner batte e Carlos Alcaraz risponde. Lo spagnolo (n.2 del mondo) ha rispettato i pronostici e si è imposto negli ottavi di finale del Masters1000 di Shanghai (Cina) contro il francese Gael Monfils sullo score di 6-4 7-5. L’iberico si è preso la rivincita nei confronti dell’esperto tennista transalpino (n.46 ATP), che lo aveva battuto a sorpresa nel 1000 a Cincinnati.

Una partita non semplice per Carlitos, al cospetto di un volitivo Monfils, molto più combattivo di quanto le sue dichiarazioni della vigilia lasciassero presagire, anche se alla fine ha avuto ragione: “Vincerà al 100%, l’ultima volta sono stato fortunato“, aveva dichiarato Gael. Sul cammino di Alcaraz, per la prima volta ai quarti in questo torneo, ci sarà uno tra lo statunitense Tommy Paul e il ceco Tomas Machac.

Nel primo set il primo momento importante è nel sesto gioco, quando lo spagnolo deve cancellare una palla break. Va a sprazzi il funambolo di Murcia, ma tanto basta per annullare quest’opportunità al francese. Nel momento del bisogno, l’allievo di Juan Carlos Ferrero sa trovare la giusta concentrazione e strappa il servizio al suo avversario (nono gioco) con alcuni vincenti pregevoli. Nel game successivo la conferma del break e la chiusura sul 6-4 si concretizza.

Nel secondo set Monfils lotta strenuamente, faticando non poco negli spostamenti laterali, ma bravissimo a cancellare una palla break nel quinto gioco. Nella fase calda, però, Alcaraz dimostra di avere qualcosa in più: nel decimo gioco si ai vantaggi e la gestione del punto è perfetta del n.2 ATP, poco dopo la prima di servizio non supporta Monfils e il break arriva puntuale. Non ci sono ulteriori sussulti e il sipario cala sul 7-5.

Dando uno sguardo alle statistiche, impressiona come Carlitos abbia conquistato il 78% dei punti con la seconda di servizio, mettendo il 69% di prime in campo. Un dato che ha fatto la differenza rispetto al 48% dei quindici vinti con la seconda dal francese, comunque autore di ben 10 ace.