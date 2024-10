ATP Shanghai, la pioggia cambia ancora il programma: nuovo orario per Musetti, giocherà indoor

Una situazione complicata a Shanghai. Nel Masters1000 in Cina, ultimo appuntamento dello swing asiatico del tennis, la pioggia continua a condizionare l’agire dei giocatori e degli organizzatori. I “capricci” di Giove Pluvio sono ormai da tre giorni che fanno capolino e diversi incontri sono stati cancellati in queste ore, ovvero quelli previsti sui campi esterni e sprovvisti della copertura.

In altre parole, si è potuto giocare e completare lo schedule solo sul Centrale con il tetto, dove per esempio Jannik Sinner ha già affrontato due incontri e si è qualificato agli ottavi di finale, come anche lo spagnolo Carlos Alcaraz e il russo Daniil Medvedev. Discorso diverso per altri tennisti. Pertanto, quest’oggi si è pensato di agire per quest’emergenza che si è venuta a creare.

Detto che già erano previsti da ieri cinque match sul campo principale, con Matteo Berrettini e Flavio Cobolli a chiudere il programma, opposti rispettivamente al danese Holger Rune e allo svizzero Stan Wawrinka, Lorenzo Musetti era il terzo italiano in singolare che avrebbe dovuto giocare sul campo-7 (outdoor) contro il belga David Goffin.

C’è stato un cambio di campo per la citata perturbazione e Lorenzo affronterà il suo avversario in un campo secondario indoor per consentirgli di disputare finalmente il suo match. In definitiva, saranno nove i match quest’oggi che si giocheranno con copertura. Non fanno parte dell’elenco Simone Bolelli e Andrea Vavassori che, come tutti i match di doppio, sperano di giocare sui campi esterni, nel caso in questione sul Grandstand 2.

Di seguito l’ordine di gioco:

ORDINE DI GIOCO ATP SHANGHAI 2024

Lunedì 7 ottobre

STADIUM COURT – Inizio dalle 06.00 italiane

T. Fritz [7] vs T. Atmame [Q]

A seguire

Z. Bergs vs G. Dimitrov [9]

F. Tiafoe [13] vs Y Zhou [WC]

Non prima delle 12.30 italiane

M. Berrettini vs H. Rune [12]

A seguire

F. Cobolli vs S. Wawrinka [WC]

CAMPO-3

Inizio dalle 08.00 italiane

S. Tsitsipas [10] vs A. Muller

A seguire

M. Granollers/Horacio Zeballos [1] vs M. Reyes-Varela/J.P. Smith

S. Doumbia/F. Reboul vs A. Wang/Y. Zhou [WC]

GRANDSTAND 2 – Inizio dalle 08.00 italiane

G. Monfils vs U. Humbert [16]

A seguire

S. Bolelli/A. Vavassori [4] vs T. Machac/Z. Zhang

CAMPO 4 – Inizio dalle 08.00 italiane

R. Carballes Baeana vs B. Shelton [14]

A seguire

J. Murray/J. Peers vs U. Humbert/A. Mannarino

CAMPO-7 – Inizio dalle 08.00 italiane

T. Machac [30] vs A. Vukic [Q]

A seguire

A. Pavlasek/J.J. Rojer vs H. Heliovaara/H. Patten [6]

CAMPO 6 – Inizio dalle 08.00 italiane

S. Gille/J. Vliegen vs M. Acevedo/M. Pavic [2]

A seguire

J. Cash/L. Glasspool vs M. Ebden/J. Salisbury [3]

N. Lammons/J. Withrow vs F. Cerundolo/T. M. Etcheverry

INDOOR A1 – Inizio dalle 07.00 italiane

R. Safiullin vs A. Bublik [23]

A seguire

M. Giron vs K. Khachanov [24]

INDOOR A3 – Inizio dalle 07.00 italiane

J. Thompson [26] vs T. Griekspoor

A seguire

L. Musetti [15] vs D. Goffin