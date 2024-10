ATP Shanghai, Bolelli e Vavassori ai quarti di finale: sconfitti nettamente Wang e Zhou, c’è il pass per Torino

Prestazione positiva e convincente per Simone Bolelli e Andrea Vavassori: erano i favoriti contro la sorprendente coppia cinese formata da Wang Aoran e Zhou Yi e hanno confermato il pronostico. Finisce 6-2 6-4 in favore delle teste di serie numero 4 che hanno controllato senza troppa difficoltà la partita e approdano ai quarti di finale del Masters 1000 di Shanghai. Un successo che permette anche l’aritmetica certezza della qualificazione alle ATP Finals di Torino.

Primo set che è girato tra il terzo e il quarto gioco, con i due azzurri che hanno cancellato tre palle break risalendo dal 15-40 sull’1-1, quando ancora il servizio non era rodato e hanno breakkato proprio nel deciding point nel game successivo. In risposta sono riusciti ad essere incisivi costantemente i due italiani che non sono riusciti ad andare avanti 5-1, ma hanno trovato il doppio break sul 5-2, chiudendo quindi il primo parziale.

Anche il primo turno al servizio dei due italiani nel secondo set non è banale e viene risolto al punto decisivo, poi entrambe le coppie mettono tante prime e in risposta non si può praticamente combinare nulla. Nel decimo game sale in cattedra però Andrea Vavassori che con due meravigliose risposte di dritto si prende di forza il break e il match.

Bolelli e Vavassori che domani affronteranno gli argentini Gonzalez e Molteni che hanno beneficiato dal forfait prima del match di Khachanov e Rublev. Ottimi i numeri al servizio dei due azzurri: 79% di prime con l’84% di resa su questo colpo e quattro palle break annullate su quattro.