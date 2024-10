ATP Shanghai, Berrettini torna in campo con O’Connell, debutto 1000 per Bellucci

Seconda giornata del Masters1000 di Shanghai. Sul cemento cinese si chiude il primo turno del torneo, che ha visto le teste di serie riposarsi usufruendo di un bye. Niente Jannik Sinner dunque, reduce dalla durissima finale di Pechino, ma ci sarà spazio per un importante ritorno in campo.

Sarà il giorno di Matteo Berrettini, che vuole mettersi alle spalle il ritiro di Tokyo che, a questo punto, appare più precauzionale che per una vera e propria problematica agli addominali che aveva fatto temere il peggio. Per il romano un incrocio alla portata con Christopher O’Connell nel secondo match sul centrale, per potersi garantire Holger Rune al secondo turno. Anche per testarsi in vista della Coppa Davis.

Matteo però non sarà solo e sarà accompagnato… da Mattia. Ci riferiamo a Bellucci, che si è preso l’ennesima qualificazione di peso del suo 2024 continuando ad accarezzare l’ingresso in top 100. E il primo successo in un Masters1000 non è per nulla un’utopia, trovandosi di fronte il lucky loser Bobby Harris.

In una giornata ancora senza teste di serie (tutte già al secondo turno) c’è un occhio di riguardo per una sfida tra passato e futuro per chiudere il programma sul centrale: Stan Wawrinka, dentro grazie ad una wild cart, affronterà l’esplosivo Giovanni Mpetshi Perricard in uno dei possibili ultimi match della sua carriera. Interessante anche l’incrocio tra il cinese Zhang Zhizhen ed il belga Zizou Bergs.