ATP Shanghai 2024, Taro Daniel il primo avversario di Sinner, Svajda per Arnaldi

Prima giornata del torneo di Shanghai, penultimo Masters1000 stagionale, che va agli archivi. I ‘pezzi grossi’ rimangono a guardare sulle loro poltrone grazie al bye a loro disposizione e molti di loro adesso conoscono il loro sfidante per il debutto. Tra questi anche Jannik Sinner, rimasto l’unico italiano nella parte alta del tabellone assieme a Fabio Fognini, capace di battere Luciano Darderi regalandosi il match con Tommy Paul, e Matteo Arnaldi.

Il numero 1 al mondo avrà Taro Daniel sul cemento cinese; il tennista del Sol Levante è stato autore di una partita in rimonta contro Egor Gerasimov, guadagnandosi il pass per il secondo turno dopo due ore e venti minuti ma senza mai offrire una palla break al suo avversario, sicuramente meno quotato. Per Jannik dunque una sfida da non prendere sotto gamba.

Anche Daniil Medvedev e Carlos Alcaraz conoscono i propri avversari. Il russo avrà di fronte il brasiliano Thiago Seyboth Wild, che si è imposto in una sfida durissima con il britannico Daniel Evans risolta al tiebreak del terzo set. Il fresco vincitore di Pechino si troverà di fronte Shang Jungchen, che ha regolato la wild card Wong con un doppio 6-4.

Zachary Svajda sarà invece il primo ostacolo sulla strada di Arnaldi; partita dai più volti contro il francese Adrian Mannarino, che sembra svoltarla nella seconda frazione per poi evaporare nella frazione decisiva. Bene Gael Monfils, che si sbarazza di Damir Dzumhur, ed Arthur Rinderknech, ok con Opelka, mentre Botic van de Zandschulp supera Pablo Carreno Busta.

ATP SHANGHAI, RISULTATI 2 OTTOBRE

A. Muller b. L. Nardi 4-6 6-1 6-1

B. van de Zandschulp b. P. Carreno Busta 7-6 6-2

A. Rinderknech b. R. Opelka 6-4 7-6

Y. Wu b. S. Nagal 6-3 6-3

G. Monfils b. D. Dzumhur 6-4 6-3

R. Carballes Baena b. R. Baytista Agut 3-6 6-3 6-2

A. Cazaux b. M. Cilic 6-4 6-4

F. Fognini b. L. Darderi 6-4 6-7 6-4

D. Shapovalov b. L. Sonego 7-6 7-6

A. Vukic b. C. Moutet 2-6 6-3 6-4

Z. Svajda b. A. Mannarino 6-3 1-6 6-0

J. Shang b. C. Wong 6-4 6-4

A. Davidovich Fokina b. G. Diallo 7-5 7-6

T. Daniel b. E. Gerasimov 6-7 6-3 6-4

T. Seyboth Wild b. D. Evans 6-2 4-6 7-6

K. Nishikori b. M. Navone 3-6 6-4 6-3