ATP Shanghai 2024, in campo le teste di serie. Esordio per Medvedev, fari puntati su Arnaldi e Fognini

Entrano in gioco le teste di serie nel Masters 1000 di Shanghai. Cominciano, infatti, le sfide del secondo turno nel torneo cinese e toccherà ad alcuni big come Daniil Medvedev, reduce dalla semifinale di Pechino, che affronterà all’esordio il brasiliano Thiago Seyboth Wild nel penultimo match sul campo centrale.

Un programma sul campo centrale decisamente molto interessante e con sfide avvincenti, come quella ad aprire tra mancini tra l’americano Ben Shelton (testa di serie n°14) ed il canadese Denis Shapovalov. Successivamente Stefanos Tsitsipas cerca di dare una svolta alla sua stagione e ad uscire dal momento negativo, affrontando un ritrovato Kei Nishikori, che si è messo in mostra positivamente nel torneo di casa a Tokyo.

Scenderanno in campo anche due azzurri e ci sarà un doppio scontro italo-statunitense. Infatti comincia il suo cammino Matteo Arnaldi, che se la vedrà con il qualificato Zachary Svajda, in un match che vede il ligure decisamente favorito. Completamente diverso il pronostico per Fabio Fognini, reduce dalla bella vittoria nel derby con Luciano Darderi, che dovrà superarsi contro Tommy Paul, testa di serie numero undici.

Tra le altre sfide più interessanti della giornata c’è sicuramente quella tra il norvegese Casper Ruud e l’australiano Aleksandar Vukic, con il numero nove del mondo che sta andando a caccia di punti importanti per avvicinare la qualificazione alle ATP Finals. In campo anche i due finalisti del torneo di Tokyo: Arthur Fils sfiderà lo spagnolo Roberto Carballes Baena, mentre Ugo Humbert è atteso dal derby transalpino con il connazionale Arthur Cazaux.