ATP Shanghai 2024, Fabio Fognini vince il derby con Luciano Darderi e sfiderà Tommy Paul

Il derby italiano del primo turno dello Shanghai Masters 2024 di tennis, torneo di categoria ATP Masters 1000, va a Fabio Fognini, che piega Luciano Darderi con il punteggio di 6-4 6-7 (5) 6-4 in due ore e 23 minuti di gioco, staccando il pass per il secondo turno, nel quale affronterà tra due giorni lo statunitense Tommy Paul, numero 11 del seeding.

Nel primo set Fognini piazza il parziale decisivo di 12 punti ad 1 tra il secondo ed il quarto game, con break a quindici nel terzo gioco, e scappa sul 3-1. Il ligure manca l’occasione per allungare ulteriormente nel settimo game, quando ha la palla per il 5-2 pesante, ma comunque in cinque turni al servizio concede appena quattro punti a Darderi, andando a chiudere senza particolari patemi sul 6-4 in 35 minuti.

Nella seconda partita Fognini opera il break in avvio, strappando la battuta a trenta a Darderi nel game d’apertura. Il ligure, però inizia a soffrire al servizio, facendosi trascinare ai vantaggi nel secondo gioco e dovendo cancellare una palla break nel quarto. Il controbreak si concretizza nell’ottavo game, quando l’italo-argentino toglie la battuta a trenta a Fognini riportandosi sul 4-4.

Una volta ristabilita la parità si torna a seguire l’andamento dei servizi e, senza ulteriori sussulti, si va al tiebreak, nel quale Darderi fa la lepre e Fognini insegue: l’italo-argentino inizia sul 2-0, ma si fa riprendere sul 2-2, poi gira sul 4-2, ma viene riacciuffato sul 4-4, prima di trovare l’allungo decisivo sul 6-4, chiudendo i conti al secondo set point sul 7-5 dopo 58 minuti.

Nella frazione decisiva Darderi cancella una palla break sul 30-40 nel quarto gioco, mentre Fognini ne annulla una sia ai vantaggi nel quinto che sul 30-40 nel settimo. Nell’ottavo game è ancora l’italo-argentino a salvarsi sul 30-40, ma nel decimo gioco il ligure si procura la terza palla break del set, risalendo dal 30-15, concretizzando così il primo match point che vale il 6-4 in 50 minuti e la conseguente qualificazione al secondo turno.

Le statistiche premiano Fognini, che mette a segno più vincenti di Darderi, 31-23, e concede meno gratuiti, 46-56. Il ligure, nonostante serva soltanto il 50% di prime, fa meglio dell’italo-argentino in quanto a resa sia con la prima, 84%-73%, sia con la seconda, 57%-55%, convertendo 3 delle 8 palle break avute a disposizione, ma cancellandone 3 delle 4 concesse all’avversario.