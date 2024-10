ATP Shanghai 2024, Djokovic batte Fritz per la decima volta e raggiunge Sinner in finale

Per la decima volta in carriera su dieci incontri Novak Djokovic batte ancora Taylor Fritz e conquista la finale nel Masters 1000 di Shanghai, dove incontrerà Jannik Sinner. Ci sarà dunque la super sfida tra il serbo e il numero uno del mondo, in un remake della semifinale dell’Australian Open vinta dall’altoatesino in questa stagione. Tornando al match odierno Djokovic si è imposto in due set su Fritz con il punteggio di 6-4 7-6 dopo un’ora e cinquantacinque minuti di gioco.

Djokovic torna a disputare una finale 1000 dopo quasi un anno, visto che la precedente risaliva alla scorsa stagione a Parigi-Bercy. Una vittoria arrivata nonostante i problemi alla schiena e probabilmente al ginocchio sul finire del secondo set, con Fritz che può sicuramente avere grossi rimpianti per non essere riuscito a portare il match al terzo, dove avrebbe avuto sicuramente maggiori possibilità di ottenere il suo primo successo con il serbo.

Sono 26 i vincenti da parte di Djokovic, cinque in più rispetto all’americano, che ha invece commesso più errori non forzati del serbo (31 contro 25). Djokovic ha messo a segno anche 7 ace, salvando entrambe le due palle break concesse. Dall’altra parte Fritz ha realizzato 6 ace, ma con anche 5 doppi falli. Migliore per il serbo anche la percentuale di punti vinti con la prima (78% contro 71%).

Neanche il tempo di cominciare e Djokovic ha subito tre palle break consecutive. Fritz si aggrappa al servizio e riesce a salvarsi. Nel quinto gioco l’americano si trova nella stessa situazione e questa volta sulla seconda arriva l’errore di rovescio dell’americano. Djokovic non concede nulla nei propri turni di battuta e si prende il primo set per 6-4.

In avvio di secondo set si segue l’andamento dei turni di servizio con tranquillità. Il quinto game è una battaglia con Fritz che si trova anche a difendere tre palle break e a tenere un turno di battuta tiratissimo. L’americano ha una grande occasione nell’ottavo game, quando è Djokovic a concedere le prime due palle break della sua partita. Il serbo si salva e pareggia sul 4-4. Sotto per 6-5 Djokovic chiede l’intervento del fisioterapista e sembra in grande difficoltà, ma Fritz non ne approfitta e si va al tie-break. L’americano arriva sul 6-5, ma manca il set point. Il punto successivo è incredibile e si chiude con l’errore di dritto di Fritz dopo uno scambio lunghissimo. Djokovic chiude al primo match point per 7-5 e vola in finale.

Quella di domani sarà la settima sfida della carriera tra Djokovic e Sinner. Il serbo è avanti per 4-3, ma nelle ultime due occasioni si è imposto sempre l’azzurro: la prima nell’indimenticabile sfida di Coppa Davis, con una rimonta epica di Sinner, che ha annullato tre match point consecutivi al serbo; la seconda già citata nella semifinale dell’Australian Open di quest’anno.