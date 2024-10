ATP Parigi-Bercy, Popyrin sorprende Medvedev, De Minaur fa un passo verso Torino, ok Zverev e Rune

Terza giornata di tabellone principale nel Masters 1000 di Parigi-Bercy in cui si sono chiusi tutti i sedicesimi di finale. Non sono rimasti italiani, ma tanti sono stati i match interessanti, a cominciare dal colpaccio di Alexei Popyrin contro Daniil Medvedev. L’australiano ha avuto la meglio con il punteggio di 6-4 2-6 7-6(4) in oltre due ore e mezza. Il numero 24 del mondo ha giocato meglio, è stato più aggressivo ed è riuscito a mantenere la calma malgrado la rimonta del russo da 4-1 a 4-4 nel terzo.

Popyrin che troverà Karen Khachanov che è riuscito a rimontare Giovanni Mpetshi Perricard con il punteggio di 6-7(12) 6-1 6-4. Il francese era riuscito a vincere il primo parziale con appena due punti in risposta, poi le fatiche di Basilea e il ritorno del russo si sono fatti sentire. Francia che comunque si è tolta le sue soddisfazioni con il successo in apertura di giornata di Arthur Rinderknech contro Alex Michelsen per 7-6(6) 7-6(7) rimontando da 0-2 nel secondo set. Bene anche Adrian Mannarino che ha rimontato Zizou Bergs per 3-6 6-2 6-4 e Arthur Fils che ha regolato 6-3 6-4 Jan-Lennard Struff.

Prova di forza e di maturità anche quella di Ugo Humbert che ha giocato brillantemente per battere 6-3 6-2 Marcos Giron in un’ora: domani sarà match spettacolare contro Carlos Alcaraz. A regalare un’altra gioia ai tifosi di casa ci ha pensato Arthur Cazaux che in serata ha sconfitto Ben Shelton con il punteggio di 6-3 7-6(4) in mezzo a un clima infernale. Lo statunitense non è riuscito a sfruttare un set point nel secondo parziale e il francese si è quindi preso il successo da lucky loser al posto di Sinner, dopo aver perso nelle quali contro Fognini.

Grande battaglia quella dalla quale è uscito Grigor Dimitrov contro Tomas Martin Etcheverry: 6-7(9) 6-3 7-5 in due ore e tre quarti per restare in corsa per Torino. Un bel colpo in ottica qualificazione alle ATP Finals l’ha battuto Alex de Minaur che ha sconfitto Miomir Kecmanovic 6-4 7-6(5) in un’ora e tre quarti: domani troverà Jack Draper che si è sbarazzato di Taylor Fritz al termine di un match di altissimo livello con il punteggio di 7-6(6) 4-6 6-4. Nessun problema per Holger Rune che liquida 6-4 6-2 Alexander Bublik e per Sascha Zverev che, dopo aver annullato un set point nel primo parziale, supera 7-6(2) 6-3 Tallon Griekspoor.