ATP Parigi-Bercy, i precedenti di Musetti con Struff: un solo match ma favorevole

Inizierà domani il Masters1000 di Parigi-Bercy per Lorenzo Musetti. Dopo essere stato eliminato in semifinale a Vienna da Jack Draper, che poi ha vinto il torneo, l’azzurro tornerà in campo nell’impianto francese che due anni fa lo vide protagonista spingendosi fino ai quarti di finale perdendo con Novak Djokovic. A tenerlo a battesimo in Francia sarà Jan-Lennard Struff.

Il tedesco, numero 42 al mondo, è in un periodo di estrema crisi. Da quando ha raggiunto la semifinale a Gstaad con Quentin Halys, non ha più vinto una partita, collezionando eliminazioni al primo turno in serie a Cincinnati, US Open e Vienna e scegliendo di non giocare in Cina. Un’astinenza di vittorie che arriva dunque da luglio.

Musetti ha già giocato una volta contro Struff, curiosamente sempre sul cemento indoor. Erano i quarti di finale del torneo di Sofia; l’azzurro giocò un tennis di gran livello contro il tedesco, che dovette arrendersi con il risultato di 7-6 6-3, al turno successivo si dovette arrendere a Marc-André Husler, poi vincitore del torneo.

Fu una sfida che ‘ispirò’ parecchio Lorenzo, con un giocatore che al momento era parecchio in forma. Ora Lorenzo, che ha dimostrato di avere ancora birra in corpo con il buon torneo a Vienna, vuole proseguire con il buon momento per strappare un posto per la Coppa Davis.