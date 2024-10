ATP Parigi-Bercy 2024, Jannik Sinner si ritira! Il numero uno del mondo bloccato da un virus intestinale

Jannik Sinner non giocherà a Parigi-Bercy. Il numero uno del mondo non scenderà in campo nell’ultimo Masters 1000 della stagione, annunciando pochi minuti fa il ritiro a causa di un virus. L’altoatesino avrebbe dovuto affrontare domani nel secondo turno il vincente dell’incontro tra l’americano Ben Shelton e il francese Corentin Moutet.

Sinner si è ritirato per un virus intestinale che lo ha debilitato negli ultimi giorni. Il numero uno del mondo era comunque partito per Parigi speranzoso di poter comunque scendere in campo. Alla fine l’altoatesino, insieme al suo staff, ha capito che non c’erano le condizioni per giocare e si è dovuto ritirare dal torneo.

Il nativo di San Candido ha rilasciato alcune dichiarazioni in un video per i canali social del torneo: “Non sono in grado di giocare. Sono arrivato a Parigi molto presto per preparare il torneo, ma ho preso un virus che passerà fra due o tre giorni. Il mio corpo non è pronto per competere, mi dispiace molto. Ci rivedremo qui l’anno prossimo”.

Si conferma un rapporto decisamente complicato tra Sinner e il torneo di Parigi-Bercy, dopo che lo scorso anno l’azzurro aveva rinunciato a giocare l’ottavo di finale contro Alex de Minaur, dopo che il giorno prima aveva concluso a notte inoltrata la sua sfida con l’americano McDonald e con le successive polemiche per la programmazione disastrosa del torneo francese.

“Non sono preoccupato per le Finals di Torino e per la Coppa Davis”. Jannik Sinner dunque rassicura in vista degli ultimi due grandi appuntamenti di fine stagione. Il numero uno del mondo vuole conquistare le sue prime Finals della carriera, per poi trascinare nuovamente l’Italia alle finali di Malaga, cercando un clamoroso e storico bis dopo il trionfo dello scorso anno.