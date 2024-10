ATP e WTA Finals 2024: Italia qualificata in tutti i tornei di singolare e doppio! La situazione dei ranking

Si sta per chiudere un’annata storica per il tennis italiano, come non se ne sono fondamentalmente mai vissute. A livello ATP il numero 1 del Mondo, Jannik Sinner, e due Slam in bacheca, nonché le due finali sempre Slam di Simone Bolelli e Andrea Vavassori. A livello WTA, l’accoppiata di finali Roland Garros-Wimbledon di Jasmine Paolini, salita fino al numero 5 e oro olimpico con Sara Errani. Per tutti questi nomi c’è un comune denominatore: le Finals, sebbene in luoghi diversi (per gli uomini a Torino, per le donne a Riyadh). Andiamo a vedere con ordine com’è la situazione di classifica, con particolare riferimento alle Race.

RACE ATP SINGOLARE

In questo caso Jannik Sinner, qualunque cosa succeda, è fondamentalmente al sicuro. Il primo posto non gli può più sfuggire in nessuna classifica: lo sarà a fine anno e lo sarà a chiusura della corsa verso Torino, con una quota che si avvicina ai diecimila punti nel solo 2024. Sarà dunque il classe 2001 di Sesto Pusteria il giocatore che si presenterà all’Inalpi Arena di Torino da testa di serie numero uno. Dall’altra parte della barricata, c’è anche un secondo italiano che potrebbe ancora sognare il Piemonte: Lorenzo Musetti, che avrebbe però bisogno di un finale di stagione “alla Jack Sock 2017” per poter recuperare oltre 1000 punti di ritardo dall’ottava posizione in, sostanzialmente, un mese (il toscano ne ha 2400, Novak Djokovic è in procinto di passare Andrey Rublev che ne ha 3580).

RACE ATP DOPPIO

Simone Bolelli e Andrea Vavassori sono alle Finals da una settimana. Si sono assicurati l’obiettivo con la vittoria dell’ATP 500 di Pechino, che li ha posizionati al terzo posto della classifica che conta i risultati del solo 2024. E poco importa che abbiano perso ai quarti contro Molteni/Gonzalez (certo, magari è un precedente che peserà verso la Coppa Davis qualora si ricorresse al doppio) a Shanghai: per loro è il coronamento di una stagione ad altissimi livelli. Si trovano a quota 5540, e teoricamente avrebbero qualche chance di arrivare anche al primo posto con un finale di annata fatto di sole vittorie. Anche così, però, andrebbe benissimo.

RACE WTA SINGOLARE

Nei fatti, Jasmine Paolini si è assicurata il passaggio alle Finals con la combinazione di risultati del giovedì di Wuhan, con i quarti di finale raggiunti e il fatto che l’USA Emma Navarro non può più proseguire. Considerate Swiatek e Sabalenka irraggiungibili (nell’ordine inverso, però, almeno nella Race), per la toscana c’è la possibilità di duellare per il terzo posto con Coco Gauff. Un obiettivo raggiunto, il suo, che riporta il tennis femminile italiano ai fasti vissuti, almeno in termini di Finals, tra 2010 e 2015 (quattro partecipazioni azzurre, una di Francesca Schiavone e di Flavia Pennetta, due di Sara Errani).

RACE WTA DOPPIO

Gli attuali 5045 punti consentono a Sara Errani e Jasmine Paolini di potersi giovare della quarta posizione, in una classifica che è comunque abbastanza corta e potrebbe ancora vedere qualche cambiamento da qui all’inizio delle Finals di Riyadh. Un percorso, quello delle campionesse olimpiche, che le ha viste arrivare in una finale Slam, vincere due WTA 1000, e ora trovarsi in maniera ben più che salda all’interno delle prime quattro coppie al mondo per il 2024, con ancora presumibilmente la chance di Ningbo (ma molto dipende da Paolini in singolare a Wuhan) per modificare la situazione verso l’alto.