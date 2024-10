ATP Basilea 2024: Fils e Mpetshi Perricard danno un tocco francese, sfideranno Shelton e Rune

Giornata particolarmente lunga e ricca di risultati che meritano un certo approfondimento all’ATP 500 di Basilea. Il torneo svizzero si allinea alle semifinali in quel della St. Jakobshalle (che nel prossimo maggio ospiterà l’Eurovision). Andiamo a vedere quanto accaduto in questo venerdì.

Ad aprire il programma la vittoria molto brillante di Arthur Fils. Il francese non solo batte il greco Stefanos Tsitsipas per 7-6(5) 6-3, ma con questo risultato si guadagna un importante gruzzoletto a livello economico. Avendo egli vinto più punti di tutti negli ATP 500, guadagna infatti 615.000 dollari. Non proprio una somma di poco conto, ed è la ragione per cui mima il gesto dei soldi a fine match.

Dall’altra parte della rete per lui ci sarà Ben Shelton, autore del colpo del giorno su Andrey Rublev. L’americano elimina la testa di serie numero 1 in due ore e 17 minuti, una durata quasi breve per il modo in cui è stato tirato il match, ma questo permettono le condizioni di gioco a Basilea. Ora la rivincita del quarto di Tokyo vinto da Fils.

Il più semplice dei confronti odierni ce l’ha Holger Rune. Per il danese primi atti di ritorno a uno stato di maggior fiducia, che passa anche dal 6-2 6-4 rifilato a David Goffin. Il belga era entrato in tabellone come lucky loser, un “titolo” che per la caratura del suo passato gli sta molto più che stretto.

Infine, battaglia vera tra Giovanni Mpetshi Perricard e Denis Shapovalov in chiusura di programma. La spunta il francese sul canadese, invitato con wild card. Maestoso il rendimento al servizio del transalpino: 27 ace, che ben gli bastano per portarsi a casa un 6-7(7) 6-3 7-6(3) che lo lascia ancora attivo nella corsa al suo secondo titolo ATP in stagione.

ATP 500 BASILEA 2024: RISULTATI QUARTI DI FINALE

Shelton (USA) [6]-Rublev [1] 7-5 6-7(3) 6-4

Fils (FRA) [7]-Tsitsipas (GRE) [3] 7-6(5) 6-3

Rune (DEN) [4]-Goffin (BEL) [LL] 6-2 6-4

Mpetshi Perricard (FRA)-Shapovalov (CAN) [WC] 6-7(7) 6-3 7-6(3)