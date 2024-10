ATP Anversa 2024, risultati 14 ottobre: avanzano Carballes Baena e Fucsovics, eliminati Gasquet e Monteiro

Si chiude la prima giornata degli European Open 2024 di tennis, torneo di categoria ATP 250 scattato quest’oggi sul cemento indoor di Anversa, in Belgio: quattro gli incontri in programma per il primo turno del tabellone principale, che non vede al via italiani.

Lo spagnolo Roberto Carballés Baena liquida il teutonico Dominik Koepfer con lo score di 6-4 6-0, mentre l’argentino Mariano Navone, numero 7 del seeding, rimonta e batte al tiebreak del terzo set il brasiliano Thiago Monteiro col punteggio di 3-6 6-4 7-6 (6).

Il magiaro Márton Fucsovics liquida il padrone di casa belga Raphaël Collignon, in tabellone grazie ad una wild card, con il punteggio di 6-2 6-0, infine l’argentino Tomás Martín Etcheverry, testa di serie numero 6, piega la wild card transalpina Richard Gasquet con lo score di 7-6 (4) 6-4.

ATP 250 ANVERSA 2024 – RISULTATI 14 OTTOBRE

Roberto Carballés Baena (Spagna) b. Dominik Koepfer (Germania) 6-4 6-0

Mariano Navone (Argentina, 7) b. Thiago Monteiro (Brasile) 3-6 6-4 7-6 (6)

Márton Fucsovics (Ungheria) b. Raphaël Collignon (Belgio, WC) 6-2 6-0

Tomás Martín Etcheverry (Argentina, 6) b. Richard Gasquet (Francia, WC) 7-6 (4) 6-4