ATP Anversa, Alex de Minaur e Felix Auger-Aliassime ai quarti di finale

Calato il sipario su una giornata piuttosto lunga ad Anversa (Belgio). Il torneo ATP250, dalla grande tradizione con la sua racchetta d’oro e di diamanti come trofeo, ha visto il ritorno in campo di Alex de Minaur. L’australiano, costretto a stare fermo alcune settimane per un infortunio all’anca, ha fatto il proprio esordio contro l’esperto spagnolo Roberto Caballes Baena.

Una sfida vinta dal n.9 del mondo con il punteggio di 2-6 6-4 6-2. L’aussie ha saputo reagire alla prima frazione ben giocata dall’iberico, per poi alzare i giri del motore nei parziali successivi. De Minaur giocherà nei quarti di finale contro il creativo francese Hugo Gaston. Il mancino transalpino (n.77 ATP) l’ha spuntata in un match durato quasi tre ore contro l’argentino Mariano Navone (n.43 del mondo) con il punteggio di 6-4 6-7 (3) 7-6 (4).

Sempre in tre set l’affermazione del canadese Felix Auger Aliassime (n.21 del mondo), vittorioso contro l’ungherese Marton Fucsovics per 6-7 (4) 6-4 6-2. Il nordamericano affronterà nei quarti lo spagnolo Roberto Bautista Agut (n.60 del mondo), a segno contro l’argentino Tomas Martin Etcheverry (n.35 del ranking) per 7-6 (2) 6-4.

A chiudere il cerchio è stato il tedesco Daniel Altmaier, che ha avuto la meglio contro il belga Gilles Arnaud Bailly (qualificato) sullo score di 6-4 6-3. Negli ottavi vi sarà l’incrocio contro il ceco Jiri Lehecka, testa di serie n.5.