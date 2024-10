ATP 1000 Parigi-Bercy, Fabio Fognini al turno decisivo delle qualificazioni: piegato Marozsan

Fabio Fognini ha sconfitto l’ungherese Fabian Marozsan in due set e si è meritato l’accesso al turno decisivo delle qualificazioni del Masters 1000 di Parigi-Bercy. Il tennista italiano si è imposto in maniera autoritaria sul cemento della capitale francese, vincendo con il punteggio di 6-3, 6-4 in un’ora e ventiquattro minuti di gioco. Il numero 77 del ranking ATP ha regolato il numero 56 del mondo e ora se la dovrà vedere contro il vincente del confronto tra il belga David Goffin e il francese Arthur Cazaux nel match che metterà in palio l’accesso al tabellone principale.

Fabio Fognini ha guadagnato un break nel secondo game della frazione d’apertura, non è riuscito a concretizzare una chance nel quarto gioco e nell’ottavo il magiaro ha saputo annullare ben sei set-point sul suo turno di battuta, ma nulla ha potuto nel game successivo. Nel secondo parziale, invece, i tre giochi iniziali sono stati caratterizzati da break e contro-break, Fognini si è issato sul 2-1 e sul 5-4 non ha sfruttato due match-point, ma nel decimo game è riuscito a chiudere i conti alla terza occasione utile.

Per quanto concerne le statistiche si annotano anche quattro ace per parte, 7 doppi falli contro 4 per Fognini, che ha firmato l’83% di punti sulla prima di servizio (contro il 62% del rivale) e ha vinto tre palle break sulle 16 avute a disposizione (ne ha salvate 2 su 3).