AS Monaco-Virtus Bologna oggi, Eurolega basket: orario, tv, programma, streaming

La Virtus Bologna completa la prima settimana del doppio turno in Eurolega con una trasferta proibitiva in programma oggi, venerdì 18 ottobre, contro l’AS Monaco – inizio del match previsto alle ore 19:00 – per la quarta giornata della regular season 2024-2025.

Le V-nere sono ancora alla ricerca del primo successo stagionale in Europa, con i bianconeri reduci da due ko interni contro Efes Istanbul e Zalgiris Kaunas ed uno esterno contro l’ASVEL Villeurbanne. Serve una reazione per cercare di risalire la china in classifica ed evitare di perdere terreno rispetto alle altre squadre, con Marco Belinelli e Tornike Shengelia che proveranno a trascinare i compagni insieme al neo-arrivato Will Clyburn.

L’AS Monaco dell’ex Olimpia Milano Mike James ha iniziato meglio la stagione continentale con due successi nelle prime due giornate, cadendo però in Catalogna mercoledì sera contro il Barcellona. Fari puntati sul ‘folletto’ americano ma anche su altri giocatori del calibro di ‘Mam’ Jaiteh ex di turno e di Nick Calathes arrivato in estate dopo l’esperienza al Fenerbahce Istanbul, al pari di Elie Okobo e di Donatas Motjejunas.

Palla a due che verrà alzata alla Salle Gaston Medecin del Principato di Monaco alle ore 19:00. Diretta TV affidata a Sky Sport Uno (canale 201), con la diretta streaming disponibile su SkyGO, Now TV e DAZN. OA Sport vi fornirà insieme la diretta Live testuale, per non farvi perdere davvero nulla di questa sfida di Eurolega della Virtus Bologna.

Guarda la Lega Basket Serie A Unipolsai e le migliori partite di Eurolega e di Eurocup su DAZN. Attiva ora a soli 11,99 euro al mese

CALENDARIO EUROLEGA BASKET 2024 OGGI

Venerdì 18 ottobre

Ore 19:00 AS Monaco-Virtus Segafredo Bologna – Diretta TV su Sky Sport Uno (Canale 201)

PROGRAMMA AS MONACO-VIRTUS BOLOGNA EUROLEGA BASKET 2024 OGGI: DOVE SEGUIRLA IN TV E STREAMING

Diretta TV: Sly Sport Uno (Canale 201)

Diretta streaming: SkyGO, Now TV, DAZN

Diretta Live testuale: OA Sport