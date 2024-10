Arrampicata sportiva, Giorgia Tesio si ferma in semifinale nel boulder in Coppa del Mondo a Seul

Si sono concluse le semifinali e finali del boulder dell’ultima tappa di Coppa del Mondo 2024 di arrampicata sportiva a Seul (Corea del Sud). Programma che oggi prevedeva infatti penultimo e ultimo atto sia al maschile che al femminile, con un’azzurra che era rimasta in gara solo tra le donne.

Giorgia Tesio purtroppo non è riuscita a centrare la qualificazione alla finale concludendo la sua semifinale in sedicesima posizione, raggiungendo il top solo nella terza scalata alla parete e per tre volte la zone (1T3z 1 6 il risultato complessivo). C’è un po’ di rammarico: raggiungendo infatti un’altra volta il top, era possibile rientrare nelle migliori sei. Si tratta comunque del miglior piazzamento stagionale in Coppa del Mondo per la nativa di Cuneo, per la prima volta nella top 20.

A trionfare è stata poi la statunitense Anastasia Sanders con il punteggio complessivo di 3T4z 7 13, davanti alla francese Zélia Avezou che ha totalizzato 3T4z 9 7 e alla britannica Erin McNeice, terza con 2T4z 4 5. A sorpresa giù dal podio è stata Natalia Grossmann: la statunitense è quarta con 2T4z 5 5.

Al maschile a vincere è invece il coreano Dohyun Lee con 2T4z 4 4, davanti al britannico Maximillian Milne con 2T4z 4 5 e al goapponese Sohta Amagasa con 0T4z 0 7. Domani si proseguirà con qualificazioni e finali della velocità sia al maschile che al femminile.