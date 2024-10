Arrampicata sportiva, azzurri a Seul per chiudere al meglio la Coppa del Mondo: ci sono gli assi nella velocità maschile

Siamo a un passo dall’inizio dell’ultima tappa di Coppa del Mondo di arrampicata sportiva 2024 in quel di Seul (Corea del Sud): tanti saranno gli azzurri coinvolti e ci sarà anche la possibilità di rendersi protagonisti nell’ultimo atto di questa annata che ha visto l’Olimpiade come appuntamento principe.

Programma che inizierà domani con le qualificazioni, poi dopodomani, giovedì 3 ottobre, ci saranno le semifinali del boulder al maschile e al femminile. Al maschile sono due gli italiani presenti: Nicolò Sartirana e Filip Schenk. Sartirana che nell’ultima tappa a Praga ha centrato il miglior risultato in Coppa del Mondo con un bel diciassettesimo posto. Al femminile si presenteranno invece Giorgia Tesio, Camilla Moroni, Laura Rogora e Giulia Medici.

Si proseguirà poi venerdì con il piatto forte per quanto riguarda l’Italia, ossia la speed al femminile, ma soprattutto al maschile. Gli azzurri potranno infatti contare sul campione del mondo della specialità, Matteo Zurloni, che ha raggiunto i quarti di finale anche alle Olimpiade, ma anche su Ludovico Fossali, Luca Robbiati, Gian Luca Zodda e Alessandro Boulos. Al femminile assenza per Beatrice Colli, mentre si presenterà solo Agnese Fiorio per i nostri colori.

Ultimi due giorni infine che si concluderanno con la lead: al maschile rivedremo ancora Filip Schenk insieme a Giorgio Tomatis e Giovanni Placci, mentre al femminile saranno ancora calati gli assi di Camilla Moroni e Laura Rogora: in particolare quest’ultima in questa specialità si trova decisamente meglio rispetto al boulder.