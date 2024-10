Arrampicata sportiva, Anraku e Pilz i vincitori nel lead a Seul, azzurri fuori in semifinale

Si è chiusa con la prova maschile e femminile del lead l’ultima tappa di Coppa del Mondo 2024 di arrampicata sportiva in quel di Seul (Corea del Sud). Oggi in scena andavano semifinali e finali di questa specialità e gli azzurri non sono andati oltre la semifinale.

Al maschile quindicesima posizione per Filip Schenk che ha chiuso con il buon punteggio di 33, ma non è riuscito a entrare in finale (serviva entrare fra i primi otto). Più indietro invece Giorgio Tomatis che ha chiuso a 27+ in ventiduesima posizione e Giovanni Placci, ventitreesimo con 25+. A vincere è stato il giapponese Sorato Anraku con il punteggio di 45+, precedendo il coreano Dohyun Lee anch’egli a 45+ e l’altro nipponico Shion Omata a 35.

Niente qualificazione alla finale neanche al femminile per le azzurre: Laura Rogora ha chiuso con una buona tredicesima posizione con il punteggio di 34, mentre Camilla Moroni ha concluso in venticinquesima piazza a 25+. Vince l’austriaca Jessica Pilz con un ottimo punteggio di 48 davanti alla giapponese Ai Mori (46) che aveva vinto la semifinale e alla statunitense Anastasia Sanders (45).