Andrea Soncin: “L’Italia dimostra un livello elevato, che prestazione contro le campionesse del mondo”

L’Italia ha pareggiato con la Spagna per 1-1 nell’amichevole andata in scena allo Stadio Menti di Vicenza. La nostra Nazionale di calcio femminile ha tenuto testa alle Campionesse del Mondo, portando a casa un ottimo risultato di fronte a una bella cornice di pubblico. Le Furie Rosse sono passate in vantaggio all’86mo minuto con Redondo, ma un paio di minuti più tardi Beccari ha trovato la via del gol su assist di Giugliano.

Il CT Andrea Soncin ha espresso la propria soddisfazione ai microfoni della Rai: “C’è un qualcosa di magico, sono quasi emozionato perché le ragazze regalano emozioni. Stiamo facendo un percorso che richiede tempo e fiducia, richiede relazioni e connessioni che fanno la differenza, permettono alle ragazze di esprimersi al meglio e fare prestazioni come quelle di questa sera contro le Campionesse del Mondo. Stanno dimostrando che il nostro livello è elevato, c’è tanto lavoro da fare ma siamo fiduciosi“.

Il Commissario Tecnico ha poi proseguito nella propria analisi, esaltando il livello raggiunto dalle azzurre e guardando al futuro: “C’era consapevolezza da parte delle ragazze di mettere tutto a disposizione delle ragazze, ho a disposizione tantissime caratteristiche all’interno della squadra, mi permette di variare sistemi. Quello che tiene legato tutto sono queste emozioni, le stesse che rimarranno nelle bambine presenti oggi“.

Il pareggio odierno arriva dopo la netta vittoria ottenuta contro Malta pochi giorni fa, Andrea Soncin ha tracciato un bilancio complessivo: “Mi porto a casa la personalità dimostrata in entrambe le partite, soprattutto in possesso palla: contro Malta quasi il 70% che sembrava scontato ma non lo era, stasera abbiamo tenuto bene in tante situazioni, abbiamo creato pericoli sviluppando la manovra e questo fa crescere la consapevolezza delle ragazze, che già hanno e che deve emergere sempre di più in ogni raduno“.