Alcaraz può subire il sorpasso di Zverev. Anche per Sinner cambierebbe tanto verso le Finals

Inaspettata battuta d’arresto di Carlos Alcaraz a Parigi-Bercy. Lo spagnolo è stato eliminato negli ottavi di finale del Masters1000 francese dal padrone di casa Ugo Humbert. Si confermano le difficoltà in questo 2024 da parte del campione iberico nell’affrontare giocatori al di fuori della top-10, considerando che il ko contro Humbert è l’ottavo (undici in totale) contro tennisti al di fuori della cerchia degli “eletti”.

Un’eliminazione sorprendente che potrebbe avere delle conseguenze anche in ottica ATP Finals. Perché? Attualmente Carlitos è secondo nella Race, ovvero la classifica di rendimento qualificante per la competizione che si terrà a Torino dal 10 al 17 novembre e vedrà al via i migliori otto di questa graduatoria. Al vertice di questa classifica, neanche a dirlo, c’è Jannik Sinner.

Ebbene, Alcaraz dovrà guardarsi alle spalle, perché il tedesco Alexander Zverev potrebbe avere delle chance per effettuare il sorpasso. Il teutonico, qualificato ai quarti del 1000 parigino, potrebbe prendersi la piazza d’onore ai danni di Carlos nel caso in cui dovesse qualificarsi per la finale del torneo francese, raggiungendo così quota 6965 punti, rispetto ai 6810 dell’iberico.

Questo comporterebbe anche delle variazioni nel sorteggio di giovedì 7 novembre per la definizione dei due raggruppamenti della competizione al Pala Alpitour. Qualora Zverev dovesse essere secondo, Alcaraz potrebbe anche finire nello stesso girone di Sinner e quindi ci sarebbe il rischio di assistere a una sfida molto emozionante già dal Round Robin.

Una situazione, sulla carta, non così allettante per Jannik, ma è altrettanto vero che l’iberico a livello indoor non ha mai del tutto convinto fino a questo momento. Al contrario, Sascha che in queste condizioni è molto temibile. Pertanto, l’eventualità di un incrocio non prima delle semifinali con il tedesco per l’azzurro potrebbe anche non essere uno svantaggio.

ATP RACE 2024 AGGIORNATA

1 ✓ Jannik Sinner 23 ITA 10330

2 ✓ Carlos Alcaraz 21 ESP 6810

3 ✓ Alexander Zverev 27 GER 6515

4 ✓ Daniil Medvedev 28 RUS 4830

5 ✓ Taylor Fritz 27 USA 4300

6 Novak Djoković 37 SRB 3910

7 Casper Ruud 25 NOR 3855

8 Alex de Minaur 25 AUS 3745