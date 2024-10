Alcaraz-Nadal oggi, Six Kings Slam 2024: orario seconda semifinale, tv, programma, streaming

Una sfida a suo modo storica, nonostante sia solo in un’esibizione: si sfidano Carlos Alcaraz e Rafael Nadal, il passato, il presente e il futuro del tennis spagnolo. Un match tra due giocatori che hanno condiviso la stessa metà di campo recentemente alle Olimpiadi e condivideranno tra qualche settimana l’esperienza alle finali di Coppa Davis.

I due quest’anno hanno giocato un’altra esibizione a Las Vegas, quando Carlitos si impose al supertiebreak per 14-12. Oggi è tutto diverso: per Nadal sarà la penultima apparizione prima delle finali di Malaga di Coppa Davis dove saluterà il tennis, mentre Alcaraz è nel pieno della carriera e quest’anno ha vinto due Slam.

La semifinale del Six Kings Slam tra Carlos Alcaraz e Rafael Nadal si giocherà come seconda a partire dalle 18.30. Sarà possibile seguirla in diretta tv gratis e in chiaro su Cielo (canale 26) e SuperTennis (canale 64), nonché su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport Tennis (canale 203) per gli abbonati. Diretta streaming su Sky Go, NOW e DAZN (gratis previa registrazione).

CALENDARIO ALCARAZ-NADAL, SIX KINGS SLAM 2024 OGGI

Giovedì 17 ottobre

Secondo incontro dalle 18.30 Alcaraz (ESP) – Nadal (ESP) – Diretta tv su Cielo (canale 26), SuperTennis (canale 64) in chiaro, Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport Tennis (203) per gli abbonati

