A che ora Sinner-Daniel, ATP Shanghai: programma, ordine di gioco, tv, streaming,

Jannik Sinner affronterà Taro Daniel al secondo turno del Masters 1000 di Shanghai, con il chiaro intento di esordire in maniera brillante sul cemento della località cinese e proseguire la propria avventura in questo torneo a cui si presenta dopo aver perso la finale dell’ATP 500 di Pechino contro lo spagnolo Carlos Alcaraz. Il numero 1 del mondo partirà con tutti i favori del pronostico contro il giapponese, ma dovrà stare attento a non sottovalutare il debutto a tre giorni di distanza dall’atto conclusivo disputato nella Capitale.

Jannik Sinner ha vinto l’unico precedente disputato contro il nipponico: il fuoriclasse altoatesino si impose in quattro set nei sedicesimi di finale degli Australian Open 2022. L’azzurro se la dovrà vedere contro l’esperto 31enne, numero 93 del ranking ATP che al primo turno aveva sconfitto in rimonta il bielorusso Egor Gerasimov. In palio la qualificazione al terzo turno da disputare contro l’argentino Tomas Martin Etcheverry, con possibile vista sull’annunciato ottavo di finale contro lo statunitense Ben Shelton.

L’appuntamento è per sabato 5 ottobre, sarà il secondo incontro sul Campo Centrale a partire dalle ore 06.30. Ad aprire il programma di giornata sarà la sfida tra Carlos Alcaraz e il padrone di casa Juncheng Shang, poi a seguire toccherà al nostro portacolori, che sarà dunque impegnato nella primissima mattinata italiana. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario, il palinsesto tv e streaming di Sinner-Daniel, secondo turno del Masters 1000 di Shanghai.

Il Masters 1000 di Shanghai sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport Tennis (canale 203), Sky Sport Arena (canale 204) e Sky Sport Plus, su Sky Sport Uno (canale 201) dalle ore 09.45 alle 0re 13.25. La sfida tra Sinner e Taro Daniel sarà trasmessa anche in diretta streaming su Sky Go, NOW e Tennis Tv, in diretta live testuale su OA Sport. Gli orari sono italiani (in Cina sono avanti sei ore rispetto a noi).

CALENDARIO SINNER-DANIEL, ATP SHANGHAI

Sabato 5 ottobre

Secondo match dalle ore 06.30 Jannik Sinner vs Taro Daniel

In precedenza, a partire dalle ore 06.30 sul Campo Centrale, si giocherà Alcaraz-Shang. Al termine toccherà a Sinner.

PROGRAMMA SINNER-DANIEL: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: il Masters 1000 di Shanghai sarà trasmesso su Sky Sport Tennis (canale 203), Sky Sport Arena (canale 204), Sky Sport Plus, Sky Sport Uno (canale 201, dalle ore 09.45), per gli abbonati.

Diretta streaming: Sky Go, NOW, Tennis Tv, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.