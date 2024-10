A che ora Musetti-Goffin, ATP Shanghai: programma, ordine di gioco, tv, streaming,

Lorenzo Musetti affronterà David Goffin al secondo turno del Masters 1000 di Shanghai, con il desiderio di iniziare nel miglior modo possibile la propria avventura sul cemento della località cinese e farsi strada nel torneo. Il numero 18 del mondo partirà con tutti i favori del pronostico contro il belga, ma dovrà stare attento a non sottovalutare il veterano dopo aver perso agli ottavi di finale dell’ATP 500 di Pechino contro il padrone di casa Yunchaokete Bu.

Lorenzo Musetti ha vinto i due precedenti disputati sul circuito maggiore contro il numero 66 del ranking ATP: il toscano si impose al primo turno del Roland Garros 2021 e al primo turno degli US Open 2022, ma va aggiunta anche l’affermazione agli ottavi di finale del Challenger di Torino ottenuta pochi mesi fa. In palio la qualificazione al terzo turno da disputare contro il vincente della sfida tra lo statunitense Giron e il russo Khachanov.

L’appuntamento è per sabato 5 ottobre, sarà il quarto incontro sul Campo Grandstand 2 a partire dalle ore 06.30. Ad aprire il programma di giornata sarà la sfida tra il kazako Alexander Shevchenko e l’argentino Francisco Cerundolo, a seguire la sfida tra il belga Zizou Bergs e il bulgaro Grigor Dimitrov, poi l’incrocio tra Matteo Berrettini e il danese Holger Rune, a quel punto toccherà al toscano, verosimilmente nel pomeriggio italiano.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario, il palinsesto tv e streaming di Musetti-Goffin, secondo turno del Masters 1000 di Shanghai. Il Masters 1000 di Shanghai sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport Tennis (canale 203), Sky Sport Arena (canale 204) e Sky Sport Plus, su Sky Sport Uno (canale 201) dalle ore 09.45 alle 0re 13.25. La sfida tra Sinner e Taro Daniel sarà trasmessa anche in diretta streaming su Sky Go, NOW e Tennis Tv, in diretta live testuale su OA Sport. Gli orari sono italiani (in Cina sono avanti sei ore rispetto a noi).

CALENDARIO MUSETTI-GOFFIN, ATP SHANGHAI

Sabato 5 ottobre

Quarto match dalle ore 06.30 Lorenzo Musetti vs David Goffin

In precedenza, a partire dalle ore 06.30 sul Granstand 2, si giocheranno nell’ordine: Shevchenko-Cerundolo, Bergs-Dimitrov, Berrettini-Rune. Al termine toccherà a Musetti.

PROGRAMMA MUSETTI-GOFFIN: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: il Masters 1000 di Shanghai sarà trasmesso su Sky Sport Tennis (canale 203), Sky Sport Arena (canale 204), Sky Sport Plus, Sky Sport Uno (canale 201, dalle ore 09.45), per gli abbonati.

Diretta streaming: Sky Go, NOW, Tennis Tv, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.