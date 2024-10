A che ora la MotoGP su TV8 oggi: programma in chiaro qualifiche e Sprint Race GP Giappone 2024

La qualifiche di MotoGP, Moto2 e Moto3 valide per il Gran Premio di Giappone 2024 si disputeranno nella giornata di sabato 5 ottobre, che culminerà con la Sprint Race della classe regina, nella quale saranno conferiti i primi punti iridati del weekend.

Chiaramente il fuso orario con tra il nostro Paese e Motegi è estremamente marcato. Pertanto, se c’è la volontà di seguire tutto live – as it happens – come dicono gli americani, bisognerà riorganizzare completamente la propria nottata. D’altronde tra l’arcipelago nipponico e l’Italia ci sono 7 ore di differenza, con tutte le conseguenze del caso.

La sessione di qualifica servirà per stabilire ogni griglia di partenza del weekend. Dunque avrà valore doppia in MotoGP, dove farà fede sia per la Sprint di sabato che per il Gran Premio di domenica. Resta solo da capire come seguire le qualifiche in TV.

TV IN CHIARO – Il canale TV8 (125 SKY, 8 DT) trasmetterà gratuitamente e in diretta sia le qualifiche che la Sprint del Gran Premio di Giappone. Non saranno proposte in alcun modo le odierne sessioni di prove libere.

TV A PAGAMENTO – Il canale monotematico Sky Sport MotoGP (208) trasmetterà integralmente in diretta tutti i turni di ogni classe, prove libere comprese. Il canale generalista Sky Sport Uno (201) avrà a sua volta modo di proporre la medesima programmazione, salvo differenti scelte editoriali dell’azienda.

STREAMING – L’evento asiatico potrà essere seguito in diretta su Pc, Tablet e Smartphone tramite l’App SkyGo (riservata a chi possiede un abbonamento Sky) e attraverso il servizio streaming on demand NOW. Inoltre sarà possibile vedere TV8 anche tramite il sito internet TV8.it.

DIRETTA SCRITTA – OA Sport vi proporrà la diretta scritta di tutti i turni del Gran Premio di Giappone, dalla prima sessione di prove libere alla bandiera a scacchi della gara.

GUIDA TV8 MOTOGP IN CHIARO – SABATO 5 OTTOBRE

Ore 3.50, Qualifiche MotoGP – Diretta

Ore 5.50, Qualifiche Moto3 – Diretta

Ore 6.45, Qualifiche Moto2 – Diretta

Ore 8.00, SPRINT MotoGP – Diretta

DIRETTE SKY SPORT MOTOGP – GP GIAPPONE 2024

SABATO 5 OTTOBRE (ORARI ITALIANI)

Ore 1.40-2.10, Moto3, Pre-Qualifiche (II)

Ore 2.25-2.55, Moto2, Pre-Qualifiche (II)

Ore 3.10-3.40, MotoGP, Prove libere (II)

Ore 3.50-4.05, MotoGP, Qualifiche – Q1

Ore 4.15-4.30, MotoGP, Qualifiche – Q2

Ore 5.50-6.05, Moto3, Qualifiche – Q1

Ore 6.15-6.30, Moto3, Qualifiche – Q2

Ore 6.45-7.00, Moto2, Qualifiche – Q1

Ore 7.10-7.25, Moto2, Qualifiche – Q2

Ore 8.00, MotoGP, SPRINT