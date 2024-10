A che ora la F1 su TV8 oggi, GP Messico 2024: programma, differita qualifiche in chiaro

Le qualifiche al Gran Premio del Messico 2024 di Formula 1 si disputeranno nell’odierna giornata di sabato 26 ottobre. La sessione deputata a stabilire lo schieramento di partenza avrà una valenza anomala in vista della gara di domenica.

LA DIRETTA LIVE DI FP3 E QUALIFICHE DI F1 ALLE 19.30 E 23.00

Bisogna ricordarsi come la natura del tracciato di Città del Messico sia particolare. C’è un lunghissimo rettilineo tra la partenza e la prima staccata, di conseguenza non è detto che scattare dalla pole position sia la dinamica migliore in ottica GP, poiché si presta il fianco agli attacchi di chi parte alle proprie spalle, se in grado di “prendere la scia”.

Ciò implica che si debba essere particolarmente abili a gestire i primissimi metri. Peraltro, la frenata iniziale è violentissima e la prima curva è rappresentata da un secco uno-due. Dunque ci si espone al rischio di contatti o deleterie uscite dalla carreggiata. Detto questo, come seguire le qualifiche messicane in TV?

TV IN CHIARO – Non è prevista alcuna copertura in chiaro in diretta. Il canale TV8 (125 SKY, 8 DT) trasmetterà gratuitamente, ma in differita, le qualifiche del Gran Premio del Messico. Non sarà proposta in alcun modo la terza sessione di prove libere.

TV A PAGAMENTO – Il canale monotematico Sky Sport F1 (207) trasmetterà integralmente in diretta le qualifiche di Ciudad de Mexico. I canali generalisti Sky Sport Uno (201) e Sky Sport 4K (213) avranno a loro volta modo di proporre la medesima programmazione, salvo differenti scelte editoriali dell’azienda.

STREAMING – L’evento messicano potrà essere seguito in diretta su Pc, Tablet e Smartphone tramite l’App SkyGo (riservata a chi possiede un abbonamento Sky) e tramite il servizio streaming on demand NOW. Inoltre il sito internet TV8.it proporrà le qualifiche in differita, al medesimo orario in cui saranno trasmesse in TV.

DIRETTA SCRITTA – OA Sport vi proporrà la diretta scritta di tutti i turni del Gran Premio del Messico, dalla prima sessione di prove libere alla bandiera a scacchi della gara.

A CHE ORA LA F1 SU TV8 OGGI

Domenica 27 ottobre

Ore 0.25 – Differita qualifiche (125 Sky e 8 DT)

DIRETTE SKY SPORT F1 – GP MESSICO 2024

Sabato 26 ottobre

Ore 19.30-20.30 F1, Prove libere 3 – Diretta tv su Sky Sport F1 (207), Sky Sport 4K (213).

Ore 23.00 F1, Qualifiche – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport F1 (207), Sky Sport 4K (213).