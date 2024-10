A che ora Djokovic-Nadal, finale terzo posto Six Kings Slam 2024: programma, tv, streaming

Una chiusura d’autore. Novak Djokovic e Rafa Nadal si sfideranno ancora una volta dopo una storia vissuta insieme per tanto tempo nel massimo circuito internazionale. Stavolta sarà un’esibizione, il Six Kings Slam a Riad (Arabia Saudita). Sul veloce indoor arabo, Nole e Rafa si incroceranno per l’ultima volta, nella Finale del 3° e 4° posto, dal momento che il maiorchino dopo le Finali di Coppa Davis a Malaga si ritirerà.

Nole ha dato tutto quello che aveva per non farsi battere ancora una volta da Jannik Sinner, ma sul filo di lana l’ha spuntata il n.1 del mondo. Una prestazione comunque buona per Djokovic, capace di dare filo da torcere al nostro portacolori. Discorso diverso per Nadal, costretto a fare i conti con la verve fisica e tecnica del suo più giovane connazionale, Carlos Alcaraz.

Troppa la differenza di livello tra i due e il duplice 6-3 in favore di Carlitos è stata la logica conseguenza di quanto si è visto in campo. E così una grande Classica del tennis mondiale andrà in scena, un po’ come era accaduto nel corso delle Olimpiadi di Parigi. Djokovic è nettamente favorito, essendo decisamente più integro fisicamente del suo eterno rivale.

La Finale del Six Kings Slam per il 3° posto tra Novak Djokovic e Rafa Nadal si terrà sabato 19 ottobre dalle 18.30. Sarà possibile seguirlo in diretta tv gratis e in chiaro su Cielo (canale 26) e SuperTennis (canale 64), nonché su Sky Sport Tennis (canale 203) per gli abbonati. Diretta streaming su SkyGo, Now e DAZN (quest’ultima in modalità gratuita dietro registrazione). OA Sport ne offrirà inoltre la Diretta Live testuale, per non perdersi davvero nulla.

DJOKOVIC-NADAL FINALE TERZO POSTO SIX KING SLAM 2024

Sabato 19 ottobre (Orari italiani)

Ore 18:30 Finale 3° posto: Novak Djokovic vs Rafa Nadal

Non prima delle ore 20:00 Finale 1° posto: Jannik Sinner vs Carlos Alcaraz

PROGRAMMA DJOKOVIC-NADAL FINALE TERZO POSTO SIX KINGS SLAM 2024: COME SEGUIRLA IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Cielo (canale 26), SuperTennis (canale 64) in chiaro, Sky Sport Tennis (203) per gli abbonati

Diretta streaming: SkyGo, Now, DAZN

Diretta Live testuale: OA Sport