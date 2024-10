A che ora Bronzetti-Dolehide, WTA Guangzhou 2024: programma, tv, streaming

Lucia Bronzetti vuole continuare il suo cammino nel WTA 250 di Guangzhou 2024 e affronta domani in semifinale l’americana Caroline Dolehide. In palio un posto in finale contro una tra la serba Olga Danilovic e la ceca n.1 del seeding Katerina Siniakova, oltre a punti importanti per risalire il ranking mondiale prima della conclusione della stagione.

La 25enne romagnola ha vinto le prime tre partite del torneo cinese senza concedere set all’armena Elina Avanesyan, alla rumena Jaqueline Cristian e alla padrona di casa Wang Xiyu, ma nella prossima sfida dovrà alzare ulteriormente l’asticella per avere la meglio su una tennista insidiosa come Dolehide, ottima interprete del doppio ed ex n.41 WTA in singolare.

Nessun precedente tra le due nel circuito maggiore. Bronzetti, già certa di rientrare tra le prime 80 al mondo, si gioca la possibilità di guadagnare almeno altre dieci posizioni attestandosi tra il 64° ed il 66° posto della classifica in caso di successo su Dolehide.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Bronzetti-Dolehide, seconda semifinale del WTA 250 di Guangzhou. L’incontro verrà trasmesso in diretta tv su Supertennis, Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis; in diretta streaming su supertennis.tv, SuperTenniX, Sky Go e Now TV.

CALENDARIO BRONZETTI-DOLEHIDE WTA GUANGZHOU 2024

Sabato 26 ottobre

3° match dalle ore 8.30, ma non prima delle 12.30 Lucia Bronzetti vs Caroline Dolehide – Diretta tv su Supertennis, Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis

In precedenza, sul campo centrale, si disputeranno i match Appleton/Tang-Piter/Stollar e (non prima delle 10.30) Siniakova-Danilovic.

PROGRAMMA BRONZETTI-DOLEHIDE: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Supertennis, Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis.

Diretta streaming: supertennis.tv, SuperTenniX, Sky Go e NOW.