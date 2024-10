1° novembre: quali eventi di sport seguire nel giorno di festa

Saranno i motori i grandi protagonisti del giorno di festa di Ognissanti: scenderanno in pista, infatti, sia la MotoGP che la F1. Si inizia già nella notte italiana con il Motomondiale protagonista a Sepang, in Malesia: le prove libere scatteranno a partire dalle 2.00, ma è alle 3.45 che sarà la volta della MotoGP.

Per la classe regina, poi, le prequalifiche andranno in scena nel mattino italiano, alle ore 8.00. Ci sarà invece da attendere per la F1: in Brasile il week end sarà rivoluzionato dalla Sprint: alle 15.30 l’unica sessione di prove libere, mentre alle 19.30 sarà già tempo delle qualifiche per la gara breve.

Sebbene gli italiani del tennis siano tutti usciti al primo turno di singolare a Parigi-Bercy, sono le ragazze a tenere alto il vessillo italico questa settimana: nel cuore della notte italiana Lucrezia Stefanini disputerà gli ottavi a Merida, in Messico, mentre all’alba Martina Trevisan giocherà i quarti a Jiujiang.

Ancora Asia protagonista in mattinata con la World Cup di nuoto a Singapore, mentre gli eventi torneranno nella serata italiana con lo short track, che sarà nuovamente protagonista a Montreal, in Canada, infine si tornerà ad orari europei per il Gran Prix de France di pattinaggio artistico.