Youth America’s Cup, Artemis detta legge nel Gruppo B ed è già qualificata al prossimo turno

Dopo un avvio di manifestazione a rilento, per via di condizioni meteo complicate (tra maltempo e vento troppo leggero) che hanno provocato numerosi rinvii a Barcellona, quest’oggi finalmente una brezza si è distesa sul campo di regata catalano consentendo l’intero svolgimento del programma odierno della Youth America’s Cup 2024, prima edizione della Coppa America dei giovani riservata a velisti under 25.

Gli organizzatori sono riusciti a completare ben cinque regate di flotta del Gruppo B (quello dei team invitati), mentre domani tornerà protagonista Luna Rossa insieme alle altre cinque squadre del Girone A (quello dei team di America’s Cup). Le prove di oggi hanno delineato una situazione di classifica abbastanza chiara, con una formazione ormai promossa al prossimo turno e quattro compagini in lotta per gli altri due posti disponibili.

Gli svedesi di Artemis hanno dominato la scena con un secondo posto e a seguire quattro vittorie consecutive, volando in vetta al raggruppamento (e ottenendo ufficialmente il pass per la Semifinal Series con due regate di anticipo) con un margine di 20 punti sugli australiani del Team Andoo (un primo posto, poi sempre tra il secondo ed il quarto) e 24 sugli spagnoli del Sail Team BCN.

Ancora in lizza per la top3 e quindi per la qualificazione alla seconda fase a gironi anche gli olandesi del Jajo Team ed i canadesi di Concord Pacific Racing, distanti 5 e 7 punti dalla terza posizione occupata dalla Spagna. Ultima e ormai quasi fuori dai giochi la Germania, mai meglio di quarta nelle cinque regate di flotta andate in scena oggi a Barcellona.