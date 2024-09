Luna Rossa ha dato letteralmente spettacolo nelle semifinali della Youth America’s Cup. I timonieri Marco Gradoni e Gianluigi Ugolini, coadiuvati dai trimmer Federico Colaninno e Rocco Alekos Falcone, hanno collezionato tre secondi posti ed una vittoria nelle quattro regate di flotta di giornata, issandosi in vetta alla classifica con 31 punti. Ricordiamo che in questa categoria ogni equipaggio utilizza una barca AC40 che è uguale per tutti.

La compagine italiana se la vedrà nell’atto conclusivo contro gli statunitensi di American Magic, giunti secondi in graduatoria con 20 punti, frutto di un primo, un terzo, un quarto ed un quinto posto. Harry Melges e Kyle Navin hanno preceduto i britannici di Athena Pathway di appena una lunghezza. Nulla da fare per gli svedesi di Artemis, gli australiani di Andoo e gli spagnoli del Sail Team BNC. Ricordiamo che i neozelandesi erano stati incredibilmente eliminati nel corso delle regate della fase a gironi.

A questo punto, messe alle spalle le regate di flotta, cambierà tutto. La finale si disputerà in un unico atto e con la formula del match race. Sin qui Luna Rossa si è rivelata complessivamente una spanna sopra le rivali, tuttavia proprio gli americani hanno dimostrato a tratti di poter impensierire gli italiani, soprattutto nei lati di poppa. Peraltro sono previste condizioni di vento sostenuto, intorno o superiore ai 15 nodi, dunque il contesto preferito per la squadra a stelle e strisce.

L’atto conclusivo della Youth America’s Cup 2024 tra Luna Rossa e American Magic si svolgerà giovedì 26 settembre e andrà in scena al termine della prima regata della finale di Louis Vuitton Cup tra Luna Rossa ed Ineos Britannia. Insomma, il contesto sarà decisamente prestigioso, con questi giovani emergenti che avranno una vetrina di grande prestigio da sfruttare per mettersi in mostra.

L’evento sarà trasmesso in tv da Italia1 e Sky Sport America’s Cup, mentre in streaming sarà disponibile sulle piattaforme di SkyGo e Now, ma anche in streaming sul canale ufficiale Youtube dell’America’s Cup.

PROGRAMMA FINALE YOUTH AMERICA’S CUP 2024

Giovedì 26 settembre

Ore 14.45 circa* – Luna Rossa-American Magic

*La regata sarà la seconda di giornata dopo Luna Rossa-Ineos Britannia, che scatterà alle 14.10.

DOVE VEDERE LUNA ROSSA-AMERICAN MAGIC IN TV E STREAMING

Diretta tv: Italia1 (canale 6 del digitale terrestre) e Sky Sport America’s Cup (canale 205 della piattaforma Sky)

Diretta streaming: SkyGO e Now a pagamento, canale Youtube America’s Cup gratis

Diretta testuale: OA Sport