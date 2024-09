Luna Rossa-American Magic oggi, finale Youth America’s Cup 2024: orario, programma, tv, streaming

Dopo dodici regate di flotta tra girone di qualificazione e semifinali, Luna Rossa e American Magic si affronteranno quest’oggi (alle ore 12.20, meteo permettendo) nelle acque di Barcellona in un singolo match race valevole per la finale della Youth America’s Cup 2024, prima edizione della Coppa America giovanile (under 25).

Grande attesa per il duello tra due potenziali talenti generazionali come Marco Gradoni e Harry Melges IV, al timone rispettivamente degli AC40 di Luna Rossa Prada Pirelli e di New York American Magic. L’equipaggio azzurro, primo nel gruppo A e nella Semifinal Series, comprende inoltre il timoniere di sinistra Gianluigi Ugolini ed i trimmer Rocco Falcone e Federico Colaninno.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari, il palinsesto tv e streaming della finale di Youth America’s Cup 2024. Il match race tra Luna Rossa e American Magic verrà trasmesso in diretta tv su Sky Sport America’s Cup (canale 205); prevista la diretta streaming sul canale Youtube America’s Cup, Sky Go, NOW; diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO FINALE YOUTH AMERICA’S CUP

Giovedì 26 settembre

Ore 12.20 Luna Rossa-American Magic – Diretta tv su Sky Sport America’s Cup

PROGRAMMA YOUTH AMERICA’S CUP: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport America’s Cup (canale 205), per gli abbonati.

Diretta streaming: canale YouTube America’s Cup, gratis; Sky Go e NOW, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.