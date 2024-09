Youth America’s Cup, ancora rimandate le regate di Luna Rossa: nuovo orario, programma, tv

Dopo una giornata priva di regate a causa della mancanza di vento, si tenterà di completare lunedì 23 settembre il programma delle Qualification Series della Youth America’s Cup 2024 di vela: mancano sei prove alla conclusione della prima fase.

Il programma ricalca quello non andato in scena domenica 22: a partire dalle ore 14.10 si disputeranno le ultime due regate del Gruppo B, e, a seguire le quattro conclusive del Gruppo A, che comprende anche Luna Rossa Youth.

La diretta tv della Youth America's Cup di vela è in programma su Sky Sport America's Cup, mentre la diretta streaming sarà fruibile su Sky Go, NOW, e sul canale YouTube America's Cup, infine la diretta live testuale sarà assicurata da OA Sport.

CALENDARIO YOUTH AMERICA’S CUP

Lunedì 23 settembre

Dalle ore 14.10 Regata 7 Gruppo B

A seguire Regata 8 Gruppo B

A seguire Regata 5 Gruppo A con Luna Rossa Youth

A seguire Regata 6 Gruppo A con Luna Rossa Youth

A seguire Regata 7 Gruppo A con Luna Rossa Youth

A seguire Regata 8 Gruppo A con Luna Rossa Youth

PROGRAMMA YOUTH AMERICA’S CUP: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport America’s Cup.

Diretta streaming: Sky Go, NOW, YouTube America’s Cup.

Diretta Live testuale: OA Sport.