Youth America’s Cup 2024 oggi in tv: programma 23 settembre, orari Luna Rossa, streaming

Quest’oggi si terrà l’ultima giornata della fase a gironi della Youth America’s Cup 2024, prima edizione della Coppa America dei giovani riservata a velisti under 25 che utilizzano gli AC40. Tutte le regate di flotta in programma ieri sono state rinviate infatti di 24 ore a causa del vento troppo leggero sul campo di regata di Barcellona, mentre oggi le previsioni meteo sembrano più incoraggianti.

L’obiettivo degli organizzatori è quello di completare la prima fase di qualificazione della kermesse giovanile, con lo svolgimento di due prove per il gruppo B e a seguire quattro regate per il girone A, in cui Luna Rossa proverà a recitare un ruolo da protagonista per blindare l’accesso alla Final Series dopo aver conquistato sin qui 37 dei 40 punti a disposizione .

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari, il palinsesto tv e streaming dell’ultima giornata della fase a gironi della Youth America’s Cup 2024. Tutte le regate di oggi verranno trasmesse in diretta tv su Sky Sport America’s Cup (canale 205); prevista la diretta streaming sul canale Youtube America’s Cup, Sky Go, NOW; diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO YOUTH AMERICA’S CUP OGGI

Lunedì 23 settembre

Ore 14.00 Regate di flotta (gruppo A e B*) – Diretta tv su Sky Sport America’s Cup

Le prime due regate saranno del gruppo B, a seguire le quattro del gruppo A (con Luna Rossa).

PROGRAMMA YOUTH AMERICA’S CUP: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport America’s Cup (canale 205), per gli abbonati.

Diretta streaming: canale YouTube America’s Cup, gratis; Sky Go e NOW, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.