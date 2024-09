WTA Seul, Beatriz Haddad Maia conquista il titolo: magnifica rimonta su Kasatkina

Beatriz Haddad Maia conquista il suo quarto titolo in carriera: nel WTA 500 di Seul (Corea del Sud) è lei a trionfare in finale contro Daria Kasatkina con il punteggio di 1-6 6-4 6-1. La brasiliana ha rimontato un set e un break di svantaggio e ha girato un match che a un certo punto sembrava perso.

Kasatkina approccia decisamente bene il match: lo scambio spesso si allunga e quando il palleggio si allunga è sempre la russa a spuntarla. Tra variazioni e alcune grandi difese, Haddad Maia sovente finisce per andare fuori giri e per forzare oltremodo, sempre messa sotto pressione dalla numero 13 del mondo. Il primo break arriva già nel quarto gioco, un altro ne arriva nel sesto gioco ai vantaggi e quindi il primo set viene conquistato dalla nativa di Togliatti con un netto 6-1.

Il secondo set è ben più equilibrato, ma la partenza è ancora fulminea per Kasatkina che scappa sul 3-1. Haddad Maia però si ribella al destino e reagisce con grande orgoglio: nel sesto game la russa mette qualche seconda in più e la brasiliana finalmente spinge con più consistenza e solidità e ottiene il contro-break. La numero 1 del seeding ha una palla sul 4-4 per andare a servire per il match, ma la brasiliana con coraggio riesce a salire 5-4. La testa di serie numero 3 continua a prendersi rischi, ha sempre più volte gli scambi in mano e va a prendersi per 6-4 il secondo set.

L’inerzia del match è evidentemente girata e Haddad Maia prende del tutto il comando del gioco nel terzo set: sempre più incisiva, sempre più affaticata e sulle gambe invece Kasatkina che si salva una prima volta al servizio sullo 0-1, poi perde due volte il servizio nel terzo e nel quinto gioco ed è costretta a cedere per 6-1.