WTA Seul 2024: avanti Marta Kostyuk, 24a sconfitta di fila per Shuai Zhang

Si è chiusa la prima giornata del WTA 500 di Seul, alias Korea Open, che nelle scorse giornate ha dovuto subire uno dopo l’altro i forfait della massima parte delle big, incluse Iga Swiatek e la campionessa in carica, la finalista degli US Open Jessica Pegula.

Stanti così le cose, giornata d’esordio con varie partite di buon livello, anche se nessuna con i veri crismi del lottato. A dir la verità, non saltano fuori neppure chissà quali sorprese, visto che tutte le favorite di giornata avanzano. Tra queste Marta Kostyuk: l’ucraina chiude la giornata con un 6-3 6-1 contro l’olandese Arantxa Rus.

Sono semmai le prospettive a essere interessanti: per Kostyuk c’è una delle veterane del circuito, la britannica Heather Watson, che sta trovando buoni segnali dopo aver potuto giocare a Wimbledon con wild card e alle Olimpiadi in doppio. Per lei è ancora il terzo main draw stagionale, irrisorio se si pensa che, pur non avendo mai raggiunto enormi vette, è stata pur sempre numero 39.

L’ex top ten Veronika Kudermetova, battendo la cinese Shuai Zhang per 6-4 6-3 (24a sconfitta di fila in un main draw WTA per lei), si assicura un confronto ad alta quota, forse tra i più interessanti secondi turni in attesa delle prossime giornate, con Liudmila Samsonova. Ancora in quota Russia Ekaterina Alexandrova scampa in qualche modo all’uscita di scena, approfittando della extreme heat policy a metà tra secondo e terzo set per venire a capo dell’americana Varvara Lepchenko.

RISULTATI WTA SEUL 2024 OGGI

Yuan (CHN) [8]-Ruse (ROU) [Q] 4-6 6-2 6-2

Zhao (CAN) [Q]-Back (KOR) 6-4 6-1

Watson (GBR) [Q]-Lu (CHN) [Q] 6-4 6-4

Kostyuk (UKR) [5]-Rus (NED) 6-3 6-1

Alexandrova [7]-Lepchenko (USA) [Q] 7-5 3-6 6-0

Kudermetova-Zhang (CHN) [PR] 6-4 6-2