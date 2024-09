WTA Seul 2024, Anisimova elimina Putintseva. Buon avvio di Raducanu e Tomljanovic

Si sono completati i match di primo turno del WTA di Seul. Bella vittoria di Amanda Anisimova, che ha eliminato la kazaka Yulia Putintseva, testa di serie numero sei. L’americana si è imposta in due set con il punteggio di 6-3 7-6 dopo un’ora e quarantuno minuti e affronterà la bulgara Viktoriya Tomova, che ha sconfitto la tedesca Tatjana Maria in tre set per 6-2 1-6 6-0.

Sarà l’americana Hailey Baptiste ad affrontare la russa Daria Kasatkina, numero uno del seeding, dopo che la statunitense ha battuto nel derby la connazionale Sloane Stephens con il punteggio di 7-6 6-2.

Buona la prima per la britannica Emma Raducanu, che ha superato con due tie-break l’americana Payton Stearns. Vittorie anche per la russa Veronika Kudermetova, che ha superato l’australiana Priscilla Horn per 7-5 6-4, e per l’australiana Ajla Tomljanovic, che ha battuto la tennista di casa Su Jeong Jang in tre set per 7-6 4-6 6-3.

RISULTATI WTA SEUL 2024 (17 SETTEMBRE)

Kudermetova (Rus) b. Hon (Aus) 7-5 6-4

Anisimova (Usa) b. Putintseva (Kaz) 6-3 7-6

Baptiste (Usa) b. Stephens (Usa) 7-6 6-2

Tomova (Bul) b. Maria (Ger) 6-2 1-6 6-0

Raducanu (Gbr) b. Stearns (Usa) 7-6 7-6

Tomljanovic (Aus) b. Jang (Kor) 7-6 4-6 6-3