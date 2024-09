WTA Seul 2024, la finale sarà tra Haddad Maia e Kasatkina

Dopo un lunghissimo sabato il torneo WTA 500 di Seul conosce le due sue finaliste. All’ultimo atto si affronteranno Beatriz Haddad Maia e Daria Kasatkina. Per la brasiliana si tratta della seconda finale della stagione dopo quella persa a Cleveland, mentre per la russa è la quinta stagionale, con l’unica vittoria arrivata sull’erba di Eastbourne.

Haddad Maia ha eliminato entrambe le sorelle Kudermetova. Nei quarti di finale era stata Polina ad essere stata battuta nettamente per 6-2 6-1, mentre in semifinale è arrivata la vittoria contro Veronika con un duplice 6-4. La russa in precedenza aveva sconfitto la bulgara Viktoriya Tomova per 7-5 6-3.

Il cammino di Kasatkina è cominciato nei quarti di finale con un comodo successo su Emma Raducanu, visto che la britannica si è ritirata dopo il primo set (6-1). In semifinale c’è stato il derby con la connazionale Diana Shnaider, che in precedenza aveva battuto l’ucraina Kostyuk per 7-6 6-3. Kasatkina si è poi imposta in semifinale su Shnaider per 6-3 6-4.

RISULTATI WTA SEUL 2024 (21 SETTEMBRE)

QUARTI DI FINALE

Haddad Maia (Bra) b. P. Kudermetova (Rus) 6-2 6-1

V. Kudermetova (Rus) b. Tomova (Bul) 7-5 6-3

Kasatkina (Rus) b. Raducanu (Gbr) 6-1 ret.

Shnaider (Rus) b. Kostyuk (Ukr) 7-6 6-3

SEMIFINALI

Haddad Maia (Bra) b. V. Kudermetova (Rus) 6-4 6-4

Kasatkina (Rus) b. Shnaider (Rus) 6-3 6-4