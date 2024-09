WTA Pechino, passaggio a vuoto per Jasmine Paolini: giornata storta contro Linette

La giornata no di Jasmine Paolini al WTA 1000 di Pechino. La numero cinque della classifica mondiale vive il più classico dei passaggi a vuoto nel terzo turno del torneo cinese, perdendo in due set dalla polacca Magda Linette con il punteggio di 6-4 6-0 in un’ora e mezza di gioco. Una prestazione nella quale potrebbe aver inciso anche la stanchezza che l’azzurra ha accumulato in un anno finora formidabile, con una stagione che la può vedere protagonista alle WTA Finals sia in singolare sia in doppio, senza dimenticare l’impegno con la maglia della nazionale in BJK Cup.

Paolini ha faticato tantissimo al servizio, tenendo percentuali davvero molto basse. Con la prima l’azzurra ha vinto solo il 46% dei punti, mentre appena il 32% con la seconda. Va comunque ricordato che entrambe le tenniste hanno concesso nove palle break all’avversaria, ma Linette è riuscita a salvarne sette.

Match subito ampiamente in salita per Paolini, che perde il servizio in un primo game molto lottato, commettendo doppio fallo sulla terza palla break. L’azzurra ha l’occasione immediata di controbreak, ma Linette annulla con lo schema servizio-dritto. La polacca non si ferma e arriva anche sul 3-0, strappando nuovamente il servizio all’italiana. La reazione di Paolini, però, arriva e la toscana si sblocca dopo un inizio da incubo e vince quattro game consecutivi, portandosi avanti per la prima volta nella partita. Nell’ottavo game Paolini ha un’altra palla break, ma Linette si salva con il servizio. E’ un momento decisivo perchè poi la polacca nel game successivo strappa il servizio all’azzurra e poi chiude il set sul 6-4.

Anche il secondo set inizia male per la testa di serie numero tre. Paolini perde subito il servizio, ma ha comunque la palla del controbreak per rimediare, ma Linette si salva ancora con il servizio e dritto. La polacca allunga ulteriormente sul 3-0 con un altro break e da quel momento praticamente la partita finisce. Jasmine subisce un ulteriore break e Linette chiude sul 6-0, qualificandosi per gli ottavi di finale.