WTA Pechino, Iga Swiatek si cancella anche dal torneo cinese: “Problemi personali”

Non è un momento particolarmente facile per Iga Swiatek. La n.1 del mondo del tennis, dopo aver annunciato il proprio forfait dal torneo di Seoul, ha resa nota la decisione di non giocare anche il prestigioso torneo di Pechino, che la polacca aveva vinto l’anno passato.

“Questioni personali“, così sono state definite e confermate dagli organizzatori, che avrebbero sperato di avere Iga nel loro evento anche per la promozione. “Volevo davvero tornare a Pechino, perché l’anno scorso ho vissuto una settimana incredibile e vincere il titolo è stato fantastico. Mi dispiace non poter essere presente“, le parole di Swiatek.

Una situazione da interpretare dal momento che la n.1 WTA non ha ottenuto i risultati attesi nei tornei a cui ha preso parte negli ultimi due mesi. La sconfitta in semifinale nel 1000 di Cincinnati da Aryna Sabalenka è stata seguita dalla battuta d’arresto nei quarti di finale degli US Open contro la statunitense Jessica Pegula, nettamente a segno per 6-2 6-4.

Risultati posteriori al bronzo olimpico a Parigi, dove a sorpresa è stata battuta in semifinale dalla cinese Qinwen Zheng, senza dimenticare l’eliminazione al terzo turno di Wimbledon per mano della kazaka Yulia Putintseva. A questo punto, è da capire quando rivedremo in azione Swiatek e soprattutto in quali condizioni psicofisiche la ritroveremo.