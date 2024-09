WTA Pechino 2024, Sara Errani spazzata via dalla taiwanese Liang: ko nelle qualificazioni

Sara Errani fallisce l’accesso al tabellone principale del torneo WTA di Pechino. La tennista emiliana viene eliminata nel primo turno di qualificazione sul cemento cinese, sconfitta nettamente dalla taiwanese En Shuo Liang, numero 260 delle classifiche mondiali, con il punteggio di 6-1 6-3 in una partita di nemmeno un’ora in cui non è riuscita a sfruttare le occasioni per rimetterla in equilibrio.

Il primo set è semplicemente da dimenticare. Sara inizia malissimo al servizio e in men che non si dica, con un parziale di dodici punti ad uno a suo sfavore, si ritrova sotto per 3-0. Nel quinto gioco ha tre occasioni in fila per rimettere le cose a posto sullo 0-40, ma l’ex promessa del tennis taiwanese (campionessa degli Australian Open juniores 2018) si rimette in sella e mette le cose a posto. Questo incide sul morale di Errani, che cede di nuovo il servizio a zero e si ritrova a lasciare la frazione in 23 minuti.

Più combattuto invece il secondo set, che vede un sostanziale equilibrio per quattro giochi. Sara è però la prima a soffrire: salva una palla break nel quinto game, ma nel settimo si ritrova di nuovo indietro, ritrovandosi di nuovo ad inseguire. Poco dopo arrivano altre due possibilità per riequilibrare la frazione, ma Liang è lesta ad annullarle recuperando da 15-40; servendo per rimanere nel match, Errani si fa sopraffare e abdica dopo il quarto break subito.

Nonostante il 79% di prime in campo, Errani è costantemente in difficoltà al servizio, concedendo il 48% di punti con questo fondamentale e addirittura sei punti su otto con la seconda. Il tutto si traduce con cinque palle break concesse e quattro che non è riuscita a difendere, rispetto allo 0/5 alla stessa voce in suo favore.